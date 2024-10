Mirassol faz confronto direto para seguir no G-4 e dois duelos paulistas pela Série B

O Mirassol tem mais um jogo decisivo pela frente para se manter no G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Pela 30ª rodada, neste sábado, o time faz um duelo direto contra o Vila Nova, em casa, no Estádio José Maria de Campos Maia, às 18h.

As duas equipes estão lutando ponto a ponto pela zona de acesso. O Mirassol, que vem de vitória em cima do Goiás por 1 a 0 e empate sem gols contra o Sport, nas duas últimas rodadas, aparece na quarta colocação com 47 pontos. O Vila Nova está logo atrás, em quinto, com 46, mas vem de dois jogos sem vitória: derrota para o Ceará por 4 a 0, em Fortaleza (CE), e empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, em Goiânia.

Os outros dois jogos serão duelos paulistas, nos quais todos os quatro times estão brigando contra a zona de rebaixamento. Na beira da degola, ambos empatados com 32 pontos, Ponte Preta e Botafogo-SP jogam no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 17h.

Os donos da casa vem de duas derrotas seguidas para América-MG, por 2 a 0, e Novorizontino, por 2 a 1. Além disso, perdeu os últimos quatro jogos em casa. Os rivais vem de duas derrotas e dois empates nas últimas rodadas. O Botafogo vai estrear o técnico Márcio Zanardi na vaga do português Paulo Gomes.

Em situação ainda pior, o vice-lanterna Ituano recebe o lanterna Guarani, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, também às 18h. O mandante vem de três derrotas seguidas e soma 28 pontos. Já o representante campineiro, que vinha esboçando uma reação, perdeu para o Operário-PR por 1 a 0, e empatou sem gols com o Avaí, nas duas últimas rodadas. É o lanterna, com 25. Como atenuante apenas o fato de ter um jogo a menos - contra o Botafogo - adiado devido queimadas na região de Ribeirão Preto.

Por conta das eleições municipais no domingo, a rodada será completada na segunda-feira. Destaque para o Santos que tenta seguir na cola do Novorizontino em um duelo contra o Goiás. Já o Sport faz um confronto direto para se manter no G-4 contra o Ceará.

Confira os jogos da 30ª rodada da série b:

SÁBADO

17h

Ponte Preta x Botafogo-SP

Ituano x Guarani

18h

Mirassol x Vila Nova

SEGUNDA-FEIRA

21h

Goiás x Santos

Sport x Ceará