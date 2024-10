Bayer Leverkusen só empata com lanterna em casa e cai na classificação do Alemão

Atual campeão, o Bayer Leverkusen tinha o domínio do jogo contra Holstein Kiel neste sábado na BayArena e vencia por 2 a 0, mas permitiu que o então lanterna do Campeonato Alemão empatasse a partida em 2 a 2. Com o resultado, o time de Xabi Alonso caiu para a quinta posição, fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O Leverkusen iniciou a sexta rodada na quarta colocação, chegou a ocupar a vice-liderança provisória com a vitória parcial de 2 a 0 e agora pode acordar na segunda-feira na sétima posição, dependendo dos resultados deste domingo.

Jogando em seu estádio contra o lanterna do campeonato, o Leverkusen teve amplo domínio no primeiro tempo, com 14 finalizações contra apenas 4 dos visitantes, e abriu o placar logo aos 4 minutos. O atacante nigeriano Victor Boniface invadiu a área, recebeu passe de Palacios, fintou o marcador e chutou rasteiro para marcar.

Quatro minutos depois, o meia argentino do Leverkusen voltou a conseguir nova assistência, desta vez para Hofmann, que chutou à queima-roupa para o fundo da rede. Boniface voltou a marcar aos 26 minutos após completar cruzamento de Xhaka, mas o gol foi anulado por impedimento depois da revisão pelo VAR.

Com o jogo controlado, o Leverkusen foi surpreendido com um gol já nos acréscimos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Holtby, aos 50 minutos, Max Geschwill sobiu para cabecear e diminuir a vantagem do time da casa.

No segundo tempo, o atual campeão alemão continuou pressionando, mas sem pontaria nas finalizações. Das nove tentativas, apenas uma foi em direção ao gol de Weiner.

O empate do Holstein Kiel aconteceu aos 24 minutos. Gigovic penetrou na área do Leverkusen pela esquerda e sofreu pênalti de Frimpong, que levou cartão amarelo. Arp cobrou e empatou o jogo. O resultado deu o segundo ponto ao Kiel, que deixou a última posição na tabela para o Bochum, que tem apenas um ponto.

O atual campeão alemão busca a reabilitação contra o Werder Bremen no dia 26 pela sétima rodada. No mesmo dia, Holstein Kiel enfrenta o Stuttgart.

OUTROS JOGOS

Em Berlim, o Borussia Dortmund foi derrotado pelo Union Berlin por 2 a 1. Líder na Liga dos Campeões, o time de Dortmund é o sétimo colocado no Alemão com dez pontos e viu a equipe de Berlim ultrapassá-lo na tabela ao chegar a 11.

Os gols do Union Berlin, que tem o segundo pior ataque do campeonato, saíram no primeiro tempo, com Vogt (de pênalti) e Vertessen. O Borussia diminuiu no início da segunda etapa com Ryerson, mas não teve forças para buscar o empate.

O Freiburg venceu o Werder Bremen por 1 a 0, gol de Doan, aos 30 minutos do segundo tempo. O Freiburg está provisoriamente na terceira posição do Alemão, com 12 pontos.

Em casa, o Bochum sofreu sua quinta derrota em seis rodadas. O Wolfsburg marcou 3 a 1, com gols de Tomas e Wind, no primeiro tempo, e Wind novamente no final do jogo. Boadu marcou para o novo lanterna do Alemão.