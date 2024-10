Manchester City vira sobre o Fulham, volta a vencer no Inglês e continua à caça do Liverpool

Após acumular dois empates, contra Arsenal e Newcastle, o Manchester City voltou a vencer no Campeonato Inglês. A equipe do técnico Pep Guardiola derrotou o Fulham por 3 a 2 de virada, neste sábado, no Etihad Stadium, e alcançou os 17 pontos na tabela, um atrás do Liverpool, na vice-liderança. O Fulham soma 11.

Kovacic, duas vezes, e Doku anotaram os tentos do time da casa, enquanto os brasileiros Andreas Pereira e Rodrigo Muniz vazaram a meta de Ederson. O confronto da 7ª rodada foi mais difícil do que a torcida do time celeste esperava. O City até começou melhor, partindo para o campo ofensivo e criando as melhores oportunidades para abrir o placar, sem sucesso.

Depois de segurar a pressão dos anfitriões nos minutos iniciais, o Fulham se abriu e começou a sair para o jogo. Aos 25 minutos, Raúl Jiménez aproveitou o cruzamento de Iwobi e tocou de calcanhar para o brasileiro Andreas Pereira abrir o placar para os visitantes.

O time do técnico Marco Silva cresceu na partida e por pouco não ampliou o placar em finalização por cima de Traoré, cara a cara com o goleiro Ederson. O castigo veio na sequência, aos 32 minutos. Após cobrança de escanteio, Kovacic ficou com a sobra, bateu para o gol e contou com o desvio em Berge para igualar o placar.

Disposto a virar o marcador, o Manchester City foi para cima no início do segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Kovacic recebeu o passe de Bernardo Silva e finalizou para anotar seu segundo gol no jogo.

A virada deu tranquilidade ao time da casa, que controlava as ações. Acuado no campo de defesa, o Fulham buscava agredir nos contragolpes. Aos 22 minutos, Ederson evitou o empate em chute de Traoré. Quando o Fulham era mais incisivo atrás do empate, Doku recebeu o passe de Rico Lewis na esquerda e bateu forte para vencer o goleiro Leno: 3 a 1.

No final do jogo, aos 42, o Fulham ainda diminuiu a vantagem adversária com Rodrigo Muniz, que aproveitou cruzamento de Nelson, mas não houve mais tempo para o empate.

Na próxima rodada, o City visita o Wolverhampton no dia 20 de outubro, às 10h (de Brasília). No dia anterior, às 11h, o Fulham recebe o Aston Villa.

OUTROS JOGOS

Também na cola do Liverpool, o Arsenal contou com gol do brasileiro Gabriel Martinelli para derrotar o Southampton de virada por 3 a 1, também neste sábado, em casa, e chegar aos 17 pontos na tabela do Inglês. Havertz e Saka fizeram os outros gols do time de Mikel Arteta. Archer havia inaugurado o placar para os visitantes já no segundo tempo.

Lucas Paquetá também deixou sua marca na goleada do West Ham por 4 a 1 sobre o Ipswich Town. Antonio, Kudus e Bowen anotaram os outros tentos do time da casa. Delap fez o gol de honra do Ipswich. O West Ham ocupa o 12º posto, com oito pontos.

Na parte de trás da tabela, o Leicester derrotou o Bournemouth por 1 a 0, gol de Buonanotte. Já o lanterna Wolverhampton continua com apenas um ponto depois da derrota por 5 a 3 para o Brentford. Nem mesmo o quarto gol do brasileiro Matheus Cunha na temporada ajudou o time visitante.