Início arrasador de Palmer pelo Chelsea o coloca em lista recorde de Messi e Cristiano Ronaldo

Os quatro gols de Cole Palmer pelo Chelsea contra o Brighton em 28 de setembro, pela sexta rodada do Campeonato Inglês, seguem trazendo marcos históricos para o jogador de 22 anos. Além de ter sido o primeiro atleta a alcançar o chamado "poker-trick" já no primeiro tempo de uma partida, ele se juntou a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e até Kylian Mbappé em uma seleta lista: a de camisas mais caras em um leilão online.

O "manto" utilizado pelo inglês no fatídico confronto foi leiloado no site MatchWornShirt pela bagatela de 34.441 libras esterlinas, equivalente a R$ 246 mil em conversão direta. Essa foi a sétima maior venda realizada no site. À frente dele, só estão peças de Messi e Cristiano, sendo o argentino o detentor da arrematada mais valiosa, quando uma camisa usada por ele no PSG foi leiloada por 49.446 libras esterlinas (cerca de R$ 354 mil).

Mbappé, por sua vez, ficou para trás de Palmer na lista. A maior venda de uma camisa do francês foi por 31 mil libras esterlinas (aproximadamente R$ 222 mil). Na época, ele ainda jogava no PSG. E se Palmer mantiver a atual forma, pode tirar o craque do Real Madrid do páreo.

Em seis jogos no Campeonato Inglês, o atacante do Chelsea marcou seis gols e deu quatro assistências, colocando-se em totais condições de superar o desempenho da última temporada, quando anotou 22 gols e 11 assistências em 34 partidas. Apesar da boa performance individual, aquele não foi um bom ano para o clube de Londres, que ficou em sexto lugar e conseguiu somente a classificação para a Liga Conferência de 2024/25.

Na atual edição, o Chelsea está em quarto, com 13 pontos, e tem um jogo a menos que Liverpool (1º), Manchester City (2º) e Arsenal (3º), que já cumpriram seus compromissos na rodada deste fim de semana. Os blues entram em campo para enfrentar o Nottingham Forest, no Stamford Bridge, no próximo domingo, a partir das 10h no horário de Brasília.

Duas vezes vencedor da Liga dos Campeões da Europa, em 2011/12 e 2020/21, o clube londrino não participa da maior competição do continente desde a temporada de 2022/23, e vê, em Cole Palmer, uma das grandes esperanças de voltar a ficar em evidência, bem como as camisas do atacante.