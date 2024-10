Athletic e Volta Redonda vão decidir o título da Série C e Ferroviária sobe para a Série B

Athletic-MG e Ferroviária-SP confirmaram o favoritismo e carimbaram o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, quando aconteceu a sexta rodada do quadrangular final da Série C. Eles se juntam a Volta Redonda e Remo que já tinham assegurado o acesso. O título da temporada vai ser decidido por Volta Redonda e Athletic, os líderes dos grupos B e C, respectivamente.

A final vai ter dois jogos. O Athletic fará o segundo jogo como mandante por ter a melhor campanha geral, tendo somado 50 pontos, contra 46 do Volta Redonda. O campeão sairá pelo placar agregado. Em caso de empate, haverá a cobrança de pênaltis.

Pelo Grupo C, o Athletic recebeu o Londrina em São João del-Rei e confirmou a classificação ao vencer na Arena Sicredi, por 2 a 1. No outro jogo, a Ferroviária fez o dever de casa na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), vencendo o Ypiranga por 4 a 2, abocanhando a segunda vaga.

Athletic e Ferroviária terminaram com os mesmos 10 pontos, porém, o time mineiro vai à final por ter melhor saldo de gols: 3 a 0. O Londrina terminou em terceiro, com sete, seguido pelo Ypiranga, com seis.

No Grupo B, o Volta Redonda confirmou a liderança, com 12 pontos, ao bater por 2 a 1 o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio. O time paulista terminou em último lugar, com cinco pontos e saldo de gols negativo de três.

O Remo não manteve a concentração e perdeu por 3 a 0 para o Botafogo-PB, no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). Apesar da derrota, o time paraense terminou com nove pontos, em segundo lugar, na frente do Botafogo, com cinco e saldo de gols zero.

CONFIRA OS JOGOS DA 6ª RODADA:

São Bernardo 1 x 2 Volta Redonda

Botafogo-PB 3 x 0 Remo

Ferroviária 4 x 2 Ypiranga

Athletic 2 x 1 Londrina