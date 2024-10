Bayern cede empate nos acréscimos ao Eintracht Frankfurt e divide topo do Alemão com o Leipzig

Diante de um adversário difícil e longe de seus domínios, o Bayern de Munique conseguia uma importante vitória no Campeonato Alemão até os 48 minutos do segundo tempo, mas permitiu o empate do Eintracht Frankfurt por 3 a 3, neste domingo, no Deutsche Bank Park.

O segundo empate seguido na competição levou a equipe aos 14 pontos, ainda na liderança, mas ao lado do RB Leipzig. O time da casa, por sua vez, teve interrompida uma série de quatro vitórias consecutivas e, com 13, continua na terceira posição.

Disposto a se recuperar do empate em casa com o Bayer Leverkusen, na rodada anterior, o time bávaro foi com tudo para cima dos anfitriões. Logo no primeiro minuto, Olise se livrou da marcação e bateu rente ao poste direito.

Após muita pressão, o gol não demorou a sair. Aos 15, Min-Jae Kim recebeu o cruzamento de Müller e bateu no alto para superar o goleiro brasileiro Kauã Santos.

Em vantagem, o Bayern manteve o controle do jogo e continuou frequentando o campo ofensivo. Em sua primeira investida no ataque, porém, aos 22 minutos, o Frankfurt igualou, em finalização de Marmoush no canto esquerdo.

Mesmo com a posse de bola, o Bayern não conseguia criar boas oportunidades para se colocar à frente no placar. E o castigo veio aos 36, quando Marmoush cruzou para Ekitike completar na rede de Neuer e virar o marcador. O gol acordou o time visitante, que empatou dois minutos depois. Upamecano aproveitou o rebote na área e fez 2 a 2.

A dinâmica permaneceu a mesma no segundo tempo: o Bayern rondava a área do Frankfurt em busca de espaços e o time da casa se defendia praticamente com todos os atletas atrás da linha da bola, tentando jogar no erro do adversário.

Apesar da dificuldade de penetrar na defesa do Frankfurt, o time comandado por Vincent Kompany contou com um tiro de longe de Olise para virar novamente o placar, aos 8 minutos da etapa final.

Superior tecnicamente, os bávaros pareciam mais próximos do quarto gol do que o Frankfurt do empate. Seguro, Kauã Santos ainda evitou o gol em tentativas de Kimmich e Coman.

Quando o Bayern tinha a vitória nas mãos, aos 48 minutos, Marmoush recebeu bom passe de cabeça de Ebimbe, partiu sozinho em velocidade e bateu na saída de Neuer para empatar por 3 a 3.

Na próxima rodada, em 19 de outubro, o Bayern recebe o Stuttgart, enquanto o Frankfurt busca a recuperação diante do Bayer Leverkusen.

Em outro jogo deste domingo, o RB Leipzig derrotou o Heindenheim por 1 a 0, gol de Openda, na Arena Voith, e também chegou aos 14 pontos após seis rodadas.