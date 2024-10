Atlético de Madrid aposta em gol relâmpago, recua e cede empate à Real Sociedad no fim

O ferrolho do Atlético de Madrid quase funcionou neste domingo, no estádio Anoeta, em San Sebastián, mas a equipe foi castigada por ter passado praticamente 90 minutos acuada, após ter aberto o placar no primeiro minuto, e só empatou por 1 a 1 com a Real Sociedad, no encerramento da nona rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado mantém a equipe do técnico Diego Simeone na terceira posição da competição, com 17 pontos, mas mais distante do líder Barcelona, com 24, e do Real Madrid, com 21. Já os anfitriões chegam a nove pontos, na 15ª posição.

Logo após a saída de bola no círculo central, o Atlético trocou passes do campo de defesa até ela chegar a Griezmann na esquerda da área. Com um toque de calcanhar para trás, o francês deixou Julián Álvarez frente a frente com o goleiro Remiro para o argentino bater rasteiro no canto direito e abrir o placar aos 48 segundos.

O gol sofrido ainda no primeiro minuto não abalou a Real Sociedad, que passou todo o primeiro tempo em busca do empate, criando boas oportunidades, enquanto o grupo do técnico Diego Simeone não finalizou mais.

Aos 13 minutos, Oblak salvou o time da capital espanhola duas vezes, primeiro em cabeceio de Zubeldía após cobrança de escanteio e, na sequência, no tiro de Aguerd, aproveitando a sobra de bola na área.

A equipe basca rondava a área e tocava a bola com paciência em busca de espaços na defesa do Atlético, que armou uma retranca após o gol, e tentava abri-la pelos lados do campo. O japonês Kubo quebrava as linhas e atormentava os defensores visitantes na direita, mas a meta de Oblak era pouco ameaçada.

Assim como na primeira metade, o jogo recomeçou com a Real Sociedad pressionando no ataque e o time de Madri fechado no campo defensivo, sem a bola, limitando-se a contra-ataques e lançamentos longos para tentar decidir o jogo. Em uma dessas jogadas, o goleiro Remiro trabalhou pela primeira vez na partida após 56 minutos, interceptando um cruzamento fechado de Barrios. Na jogada seguinte, Molina arriscou a primeira finalização do Atlético desde o gol, mas a bola saiu por cima.

Apesar da insistência, a Real Sociedad não conseguia passar pela marcação adversária e os cruzamentos pouco surtiam efeito. Já aos 39 minutos, os anfitriões aproveitaram uma saída de bola errada de Rodrigo de Paul na esquerda e igualaram o placar com um golaço de Sucic, de fora da área, acertando o ângulo esquerdo de Oblak. Nos acréscimos, Kubo teve a chance de virar, mas seu chute saiu por cima do gol.

Na décima rodada, o Atlético de Madrid recebe o Leganés, em 20 de outubro, às 11h15 (horário de Brasília). No dia 19, às 13h30, a Real Sociedad visita o Girona.

No clássico de Sevilha, o Sevilla derrotou o Betis, de Vítor Roque, por 1 a 0, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, e se afastou da zona de rebaixamento do Espanhol. O único gol da partida foi marcado pelo belga Lukebakio, de pênalti, aos 5 minutos do segundo tempo. O triunfo levou o Sevilla ao 12º posto, com os mesmos 12 pontos do arquirrival, que caiu para décimo.