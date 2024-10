São Paulo confirma jogo com Vasco em Campinas e marca reapresentação para quarta-feira

O São Paulo confirmou nesta segunda-feira que mandará o seu jogo com o Vasco no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A partida será no dia 16 de outubro, quarta-feira, às 21h45. A mudança de local foi solicitada pelo clube por causa da reforma que acontecerá no gramado do MorumBis após a série de shows do cantor Bruno Mars.

Além do Brinco de Ouro da Princesa, o São Paulo cogitou levar o jogo para o Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, mas a capacidade e a qualidade do gramado pesaram na escolha, embasada pelo Palmeiras, que não poupou elogios ao estádio após disputar duas partidas no local, contra Cuiabá (5 a 0) e Atlético-MG (3 a 2).

O estádio Mané Garrincha, em Brasília, não foi cogitado, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) proíbe o time mandante de jogar em outro Estado nos últimos cinco jogos em casa pela competição. Depois de receber o Vasco, o clube tricolor ainda terá em seus domínios: Athletico-PR, Atlético-MG e Juventude.

Após a derrota por 2 a 0 para o Cuiabá, no último sábado, o elenco do São Paulo ganhou três dias de folga e só se reapresentará na próxima quarta-feira, no período da tarde. O time paulista pretende usar a Data Fifa para recuperar o Ferreirinha, que está em fase final de recuperação de uma lesão na perna esquerda.

A expectativa é que ele volte a ser relacionado diante do Vasco. O técnico Luis Zubeldía, no entanto, não poderá contar com o zagueiro Arboleda e o atacante André Silva, suspensos. Por outro lado, Alan Franco e Calleri retornam após ficarem de fora do jogo frente ao Cuiabá pelo mesmo motivo.

Visando garantir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o São Paulo ocupa o quinto lugar do Brasileirão, com 47 pontos, atrás de Botafogo (60), Palmeiras (57), Fortaleza (55) e Flamengo (51).