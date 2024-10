Hune e Tiafoe mostram força em Xangai em dia de surpresas para cabeças de chave

O dia do Torneio de Xangai, na China, a nível ATP 1000, não foi dos melhores para os principais cabeças de chave. Frances Tiafoe passou bem, Holger Hune precisou de virada e Karen Khachanov, Lorenzo Musetti e Jordan Thompson acabaram eliminados já na estreia.

Principal cabeça do dia, Hune não teve vida fácil diante do bom italiano Matteo Berrettini. O dinamarquês, 12º favorito, saiu em desvantagem e precisou de virada, parciais de 4/6, 6/4 e 6/3 em batalha de 1h59 logo na estreia. O próximo adversário será o checo Jiri Lehecka, nesta terça-feira.

"Acho que (a partida) foi muito boa", disse Rune, agora com 3 a 1 no confronto com Berrettini. "Ele não fez muitas coisas erradas no primeiro set. Cometi alguns erros, e ele estava apenas em cima, pressionando. O mesmo aconteceu no segundo e terceiro sets, mas ao contrário", continuou o dinamarquês.

E revelou como conseguiu a viraada. "Cada vez que ele investia em golpes centrais ou curtos, eu estava lá para punir seus golpes. Acho que o tênis apresentado foi de altíssima qualidade. Estávamos acertando muitos winners, bons saques, boa movimentação, então estou muito feliz por começar meu torneio assim."

Quem largou bem em Xangai foi o norte-americano Frances Tiafoe, 13º cabeça de chave. Mesmo com a torcida local contra, incentivando o chinês Zhou Yi, ele não teve problemas para avançar com 6/2 e 6/4. Pela frente, agora, o russo Roman Safiullin, que entrou nas rodadas anteriores no ATP 1000 e já venceu duas vezes.

ZEBRA EM DOSE TRIPLA

Hune e Tiafoe se livraram da zebra, mas muitos cabeças de chave não tiveram a mesma sorte. A começar por Lorenzo Musetti. O italiano, 15º favorito começou bem a partida diante do belga David Goffin, ganhando o primeiro set por 6/1. Mas não manteve o desempenho e acabou levando a virada, com 6/7 (6/8) e 2/6.

O russo Karen Kachanov (24º) não teve motivos para sorrir. Dominado do começo ao fim, não foi páreo para o norte-americano Marcos Giron, que se garantiu com 6/4 e 6/3 e encara Goffin. O australiano Jordan Thompson (26º) foi ainda pior. Caiu diante de Tallon Griekspoor com 6/3 e 6/2. O holandês terá o segundo favorito, o alemão Alexander Zverev na próxima jornada.