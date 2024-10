Brasil faz primeiro treino no CT do Palmeiras desfalcado de 4 jogadores e em clima de tensão

A seleção brasileira fez seu primeiro treinamento para os duelos desta Data Fifa. Na tarde desta segunda-feira, Dorival Júnior comandou no CT do Palmeiras, em São Paulo, uma atividade esvaziada, já que ainda não tem todos os seus convocados à disposição.

Dos 23 atletas chamados, 19 treinaram na Academia de Futebol. Lucas Beraldo, Marquinhos, Abner e Raphinha ainda não estão treinaram com o grupo que se prepara para as partidas das Eliminatórias contra Chile, no Estádio Nacional, e Peru, no Mané Garrincha, em Brasília. Os quatro chegam ainda nesta segunda, mas só vão ao gramado na terça.

A imprensa pôde ver apenas 15 minutos do treino, que começou às 16h. Nesse período, nada de relevante ocorreu e Dorival não deu pista alguma do time que escalará para enfrentar os chilenos na próxima quinta-feira.

Os atletas aqueceram no gramado e participaram do famoso 'bobinho' em dois grupos. De um lado estava Endrick. Revelado pelo Palmeiras, o atacante de 18 anos voltou pela primeira vez à Academia de Futebol desde que começou sua trajetória no Real Madrid. Do lado oposto estava Weverton, outro que conhece bem as instalações palmeirenses. Ele foi convocado depois do corte de Alisson, do Liverpool.

Os zagueiros Bremer e Éder Militão, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Vini Júnior foram os outros jogadores cortados. Para seus lugares, foram chamados Beraldo, Fabrício Bruno, Alex Telles e Andreas Pereira.

PRESSÃO

O Brasil é protagonista de seu pior início na história das Eliminatórias. As últimas péssimas apresentações diante de Equador - vitória sem brilho por 1 a 0 - e Paraguai, para o qual perdeu em Assunção, pressionaram Dorival, que, segundo soube a reportagem, reuniu o grupo e reforçou o caráter decisivos destes dois duelos da Data Fifa contra os últimos colocados da tabela.

O Chile é o nono colocado, com cinco pontos, e vem de derrota em casa para a Bolívia. O Peru é o lanterna e não venceu uma partida sequer no torneio classificatório. O Brasil é o quinto, com 10 pontos, distante da Argentina, que lidera a competição com 18 pontos.

Com Dorival a seleção disputou dez partidas e ganhou apenas quatro jogos - também empatou cinco e perdeu um. O início pareceu promissor depois das boas apresentações diante de Inglaterra e Espanha, mas o vexame na Copa América e as atuações ruins nas Eliminatórias modificaram o cenário e jogaram pressão em Dorival, que não estava entre as três primeiras opções do presidente Ednaldo para comandar a seleção.

Por isso, o treinador reiterou aos atletas o que já havia dito e repetiu nesta terça: os jogos desta Data Fifa contra rivais inferiores tecnicamente, que poderiam ser tranquilos, passaram a ser decisivos.

"O nosso momento é um momento que tem a necessidade de uma melhora rápida e espero que venha acontecer desde esses dois jogos iniciantes", resumiu o técnico em entrevista à CBF TV. Ele ainda falará com a imprensa antes do primeiro compromisso no Chile, onde espera que o Brasil faça um "jogo seguro, regular, dentro das nossas melhores condições."