Palmeiras sofre contra o G-6 do Brasileirão e tem aproveitamento de só 29,1%

Dos 24 pontos disputados contra os seis primeiros times do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras só conquistou 7. Em partidas Contra Botafogo, Fortaleza, Flamengo e Internacional a equipe ou empatou, ou foi derrotada. O único rival que conseguiu vencer foi o São Paulo na 23ª rodada. O time tem mais dois confrontos diretos até o fim da competição, os jogos do returno contra Fortaleza e Botafogo.

As partidas acontecem pela 31ª e 36ª rodadas respectivamente. Os dois confrontos são em casa e a vitória pode ser fundamental para manter a equipe alviverde na briga pelo titulo. Nos jogos em que o terceiro colocado, Fortaleza, e o líder, Botafogo, eram mandantes pela 12ª e 17ª rodada, o Palmeiras foi derrotado. Perdeu por 3 a 0 no Ceará e 1 a 0 no Rio.

O São Paulo, que está na quinta posição, foi o rival com o qual o Palmeiras mais somou pontos: 4 de 6. Depois do empate em 0 a 0 na 4ª rodada, fora de casa, o Palmeiras venceu no returno, na 23ª rodada, ao lado de sua torcida, por 2 a 1. Em seguida vem o Flamengo, que está em quarto lugar. Foram dois empates, o primeiro em casa, na 3ª rodada, em 0 a 0 e o segundo em 1 a 1, no Maracanã, pela 22ª rodada.

Fechando o G-6, o Internacional também foi algoz da equipe paulista. O Palmeiras perdeu em casa logo na 2ª rodada por 1 a 0 e empatou no Beira-Rio em 1 a 1 em jogo válido pela 21ª rodada. Com os resultados a equipe somou apenas 1 ponto nos confrontos.

VEJA OS PONTOS QUE O PALMEIRAS SOMOU CONTRA O G-6:

São Paulo - empate fora de casa na 4ª rodada (0 a 0) e vitória em casa na 23ª rodada (2 a 1) = 4 pontos de 6 possíveis

Flamengo: empate em casa na 3ª rodada (0 a 0) e empate fora de casa na 22ª rodada (1 a 1) = 2 pontos de 6 possíveis.

Internacional - derrota em casa na 2ª rodada (1 a 0) e empate fora de casa na 21ª rodada (1 a 1) = 1 ponto de 6 possíveis.

Fortaleza - derrota fora de casa na 12ª rodada (3 a 0); próximo jogo acontece em casa, pela 31ª rodada = 0 pontos de 3 possíveis.

Botafogo - derrota fora de casa na 17ª rodada (1 a 0); próximo jogo acontece em casa, pela 36ª rodada = 0 pontos de 3 possíveis.