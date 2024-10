Aproveitamento de 61,9% contra seis últimos pode ser trunfo do Corinthians contra rebaixamento

Se a situação do Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro não é confortável, os números podem trazer alguma esperança ao torcedor. Faltam nove rodadas para o fim da competição e três delas são confrontos diretos, contra times que, assim como o Corinthians, brigam para sair ou se afastar da zona de rebaixamento. E nessas partidas o clube alvinegro tem, até o momento, 61,9% de aproveitamento. Foram 3 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota.

Contra Athletico-PR, Vitória e Cuiabá o clube jogou apenas as partidas do primeiro turno e ainda vai enfrentar as equipes no returno da competição. O retrospecto é positivo. Contra o Athletico, 15º colocado, o Corinthians empatou por 1 a 1, fora de casa, pela 11ª rodada. Com o Cuiabá, vice-lanterna, o time também empatou por 1 a 1, na 12ª rodada, mas em casa. E por fim, a equipe bateu o Vitória por 3 a 2, em casa na 14ª rodada.

O jogo contra os paranaenses acontece em Itaquera, na 30ª rodada. E o bom retrospecto não é de hoje. No Brasileirão do ano passado o Corinthians venceu o Athletico em casa por 2 a 1 e empatou por 1 a 1 fora. Já o jogo contra o Cuiabá acontece na Arena Pantanal, pela 31ª rodada. O último confronto direto é contra o Vitória, na 33ª rodada.

As maiores vítimas foram o Fluminense e o Atlético Goianense, times contra os quais o Corinthians conquistou 4 pontos de 6 possíveis. O time paulista bateu os cariocas, que ocupam a 16ª posição, em casa, pela 4ª rodada, por 3 a 0 e empatou por 0 a 0 no Maracanã, na 23ª rodada. Contra os goianos, últimos colocados, o Corinthians empatou por 2 a 2 fora de casa na 8ª rodada e venceu por 3 a 0, em casa, na 27ª rodada.

VEJA OS PONTOS QUE O CORINTHIANS SOMOU CONTRA OS SEIS ÚLTIMOS:

Fluminense - vitória em casa na 4ª rodada (3 a 0) e empate fora de casa na 23ª rodada (0 a 0) = 4 pontos de 6 possíveis.

Atlético-GO - empate fora de casa na 8ª rodada (2 a 2) e vitória em casa na 27ª rodada (3 a 0) = 4 pontos de 6 possíveis.

Vitória - triunfo em casa na 14ª rodada (3 a 2); próximo jogo acontece na X rodada = 3 pontos de 3 possíveis.

Athletico-PR - empate fora de casa na 11ª rodada (1 a 1); próximo jogo acontece na 30ª rodada = 1 pontos de 3 possíveis.

Cuiabá - empate em casa na 12ª rodada (1 a 1); próximo jogo acontece na X rodada = 1 pontos de 3 possíveis.