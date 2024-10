Carille reconhece má atuação do Santos em Goiânia: 'Não começamos em ritmo de competição'

O técnico Fábio Carille não escondeu seu descontentamento com o desempenho do time do Santos na derrota, por 3 a 1, nesta segunda-feira, frente ao Goiás, em Goiânia pela 30ª rodada da Série B. Segundo o treinador, a equipe não entrou concentrada.

"Começamos muito devagar o jogo, não em ritmo de competição, de decisão, em um jogo que tínhamos a oportunidade de assumir o primeiro lugar", disse o treinador, em entrevista coletiva, referindo-se à disputa com o Novorizontino pela primeira colocação. O time santista soma 53 pontos, um a menos que o adversário de Novo Horizonte.

O meia Giuliano, autor do gol santista, em cobrança de pênalti, também não economizou críticas à equipe. "Não jogamos para vencer, fizemos um jogo muito abaixo. Era um jogo decisivo para nós, entramos em uma intensidade baixa e pagamos por isso. No nosso melhor momento, tomamos o terceiro gol. Ainda buscamos, mas a verdade é que não merecíamos vencer."

Na próxima rodada, o Santos recebe o Mirassol no sábado, às 18h30, na Vila Belmiro. No domingo, às 18h30, o Goiás tem clássico em casa contra o Vila Nova.