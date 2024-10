Real Madrid confirma lesão muscular na coxa esquerda de Éder Militão

O Real Madrid anunciou nesta terça-feira que o zagueiro Éder Militão teve uma lesão muscular no quadríceps da perna esquerda após realização de exame de imagem. De acordo com a imprensa espanhola, o jogador não deve ficar afastado por muito tempo e a previsão é de que o seu retorno aconteça em até duas semanas.

Convocado pelo técnico Dorival Júnior para os dois confrontos diante do Chile e do Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o atleta foi cortado. Fabrício Bruno, do Flamengo, foi chamado para o seu lugar.

Militão foi submetido a exames logo que chegou a São Paulo e se integrou ao grupo da seleção. Diante do problema, o departamento médico decidiu pelo corte do atleta.

Diante do Villarreal, quando começou a partida no banco de reservas, Militão reclamou de dores na coxa esquerda após o confronto. O atleta já iniciou tratamento intensivo e o Real trabalha para contar com o jogador no clássico com o Barcelona, marcado para o dia 26 deste mês, no Santiago Bernabéu.

Vice-líder do Campeonato Espanhol com 21 pontos, o Real Madrid tem três a menos que o Barcelona, primeiro colocado. O próximo confronto da equipe merengue pela competição é no próximo dia 19 (sábado), quando visita o Celta.