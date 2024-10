Iniesta chora em despedida e anuncia próximos passos: 'Começando curso de técnico'

Um dos maiores nomes da história do Barcelona e da seleção da Espanha, Andrés Iniesta se despediu de forma oficial do futebol nesta terça-feira ao promover um evento de despedida que contou com personalidades do clube catalão e também do futebol local. Em lágrimas, o meio-campista disse agora pensar nos próximos passos.

"Não posso estar muito longe do futebol. Tem sido a minha vida e vai continuar sendo. Mas estou começando outros projetos e já estou iniciando o curso como treinador", afirmou o jogador.

A despedida foi prestigiada por vários segmentos do futebol. Compareceram dirigentes, atletas do elenco atual e ainda nomes históricos do Barcelona, clube onde Iniesta firmou uma grande identificação.

Emocionado durante o pronunciamento, ele disse estar realizado por sua história. "Essas lágrimas são de emoção e orgulho, não são de tristeza. São lágrimas daquele menino de Fuentealbilla que tinha o sonho de ser jogador de futebol e nunca desistir. Esses valores foram essenciais em minha vida."

E não foi só o Barcelona o tema central do discurso de Iniesta. Autor do gol do título da Copa do Mundo de 2010, o ex-meia festejou o fato de ter tido uma passagem marcante também pela seleção espanhola.

"Tive o privilégio e a honra de ter vivido a melhor época da seleção nacional", afirmou o autor do gol na vitória de 1 a 0 sobre a Holanda no Mundial realizado na África do Sul.

O agora ex-jogador de 40 anos estava sem clube desde junho, período em que o seu contrato com o Emirates, dos Emirados Árabes Unidos, terminou. Marcado pelos 16 anos com a camisa do Barcelona, ele manifestou o desejo de um dia retornar ao clube catalão. "Em algum momento da minha vida gostaria de voltar (ao Barça). Mas farei isso quando sentir que posso contribuir da mesma maneira que fiz como atleta", comentou Iniesta que levantou 32 troféus pela equipe.