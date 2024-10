Dorival Jr. sofreu com 15 cortes em quatro convocações da seleção brasileira

Dorival Júnior tem dificuldade para montar o grupo que deseja na seleção brasileira. Desde que assumiu a função, o técnico não teve uma convocação sem cortes por lesões. Em quatro convocatórias, foram 15 baixas no total.

No grupo inicialmente chamado para os jogos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, foram cinco cortes: o goleiro Alisson, os zagueiros Bremer e Éder Militão, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Vinicius Júnior.

O número supera a última convocação, quando foram quatro baixas. Em comum, o zagueiro do Real Madrid foi cortado nas duas ocasiões. Na primeira, o motivo foi uma lesão muscular na coxa direita. O corte mais recente também se deu por lesão muscular, mas na coxa esquerda.

Militão foi substituído por Fabrício Bruno. No grupo que treina nesta semana com Dorival, Weverton, Beraldo, Alex Telles e Andreas Pereira foram chamados para substituir os lesionados.

Na rodada anterior das Eliminatórias, além de Militão, ficaram de fora por lesão o lateral Yan Couto e os atacantes Savinho e Pedro. O flamenguista foi quem teve a lesão mais séria, ao ser constatada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O Brasil vive o pior início na história das Eliminatórias. Sob pressão, encara o Chile, que é o nono colocado, com cinco pontos, e vem de derrota em casa para a Bolívia. O Peru é o lanterna e não venceu uma partida sequer no torneio classificatório. O Brasil é o quinto, com 10 pontos, distante da Argentina, que lidera a competição, com 18 pontos.

Confira as lesões por convocação de Dorival Júnior:

PRIMEIRA CONVOCATÓRIA: AMISTOSOS CONTRA INGLATERRA E FRANÇA

Éderson (Manchester City), substituído por Léo Jardim (Vasco)

Marquinhos (PSG), substituído por Fabrício Bruno (Flamengo)

Gabriel Magalhães (Arsenal), substituído por Bremer (Juventus)

Casemiro (Manchester United), substituído por Pepê (Porto)

Gabriel Martinelli (Arsenal), substituído por Galeano (Porto)

SEGUNDA CONVOCATÓRIA: COPA AMÉRICA

Éderson (Manchester City), substituído por Rafael (São Paulo)

TERCEIRA CONVOCATÓRIA: ELIMINATÓRIAS CONTRA EQUADOR E PARAGUAI

Éder Militão (Real Madrid), sem substituto

Yan Couto (Borussia Dortmund), substituído por William (Cruzeiro)

Savinho (Manchester City), substituído por Lucas Moura (São Paulo)

Pedro (Flamengo), substituído por João Pedro (Brighton)

QUARTA CONVOCATÓRIA: ELIMINATÓRIAS CONTRA CHILE E PERU

Ederson (Manchester City), substituído por Weverton (Palmeiras)

Bremer (Juventus), substituído por Lucas Beraldo (PSG)

Éder Militão (Real Madrid), substituído por Fabrício Bruno (Flamengo)

Guilherme Arana (Atlético-MG), substituído por Alex Telles (Botafogo)

Vinícius Júnior (Real Madrid), substituído por Andreas Pereira (Fulham)