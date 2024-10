Canobbio, do Athletico-PR, reforça críticas de Suárez a Bielsa na seleção uruguaia

A atual Data Fifa pode render dores de cabeça extracampo para o técnico da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa. O treinador vem sofrendo críticas de jogadores e até de aposentados da equipe, como Luis Suárez nos últimos dias. Nesta terça-feira, foi a vez de Agustín Canobbio, do Athletico-PR, reforçar os ataques ao treinador argentino.

"Houve muito desrespeito constante. E sou muito respeitoso em tudo que faço, mas chegou um ponto em que explodi", contou o atacante, em entrevista à rádio Carve Deportiva. "Se não fosse essa reação, eu não estaria falando (agora)", contou o jogador, que não foi convocado para as partidas desta Data Fifa.

Canobbio admitiu que ficou fora da lista atual porque "explodiu" com o treinador depois da Copa América. "Havia muita falta de respeito constantemente e eu, que sou muito respeitoso em toda a minha caminhada, cheguei a um ponto em que explodi. Eu sabia das consequências que poderiam vir e com base nisso agi da mesma forma, segui em frente com o meu códigos e valores que me foram incutidos quando criança e, felizmente, hoje descanso a cabeça no travesseiro com tranquilidade e paz", declarou.

Canobbio não deu detalhes sobre sua "explosão". "Com base nas convocações anteriores, tudo ficou muito claro e eu sabia o que me esperava depois da minha reação e depois do que falei na cara do Marcelo. Sou muito direto, muito frontal e tinha certeza do que estava fazendo", afirmou.

O atacante é o terceiro jogador do Uruguai a criticar a postura de Bielsa na seleção. O primeiro foi Luis Suárez, que se aposentou da equipe recentemente. "Muitos jogadores realizaram uma reunião para pedir ao treinador para pelo menos nos dizer 'bom dia' porque ele nem nos cumprimentava", disse Suárez em entrevista ao canal Dsports. "Um dia ele nos pediu para não pararmos para dizer 'olá' para os torcedores. Levantei-me e disse-lhe que íamos cumprimentar as pessoas de todas as maneiras", disse o atacante do Inter Miami, no fim de semana.

Na sequência, o meio-campista Federico Valverde confirmou as declarações e críticas de Suárez. O jogador do Real Madrid integra a lista de convocados de Bielsa para estas partidas de outubro das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Na contramão dos companheiros, o experiente zagueiro José María Giménez minimizou as declarações recentes contra Bielsa. "São coisas de convivência e todos que estão na seleção nacional são responsáveis", declarou, ao se apresentar à seleção uruguaia para esta Data Fifa.

"Muitos podem pensar que a seleção é um caos, vejo uma oportunidade de poder resolver e buscar estar em harmonia, feliz. Vestir a seleção uruguaia é a coisa mais linda que existe e queremos defendê-la como temos feito", desconversou.

"O importante aqui é encontrar um ambiente harmonioso, não acho que isso afete, muitas pessoas estão vendo um caos tremendo. Acho que é uma oportunidade para nos fortalecermos como grupo: comissão técnica, direção e jogadores apoiando o mesmo lado para levar o Uruguai onde ele precisa estar."