Com desfalques, Dorival muda meio-campo e testa Igor Jesus na seleção brasileira

Com seguidas baixas de última hora na seleção brasileira, Dorival Júnior promoveu mudanças no meio-campo e no ataque da equipe nesta terça-feira, no primeiro treino com o grupo completo no centro de treinamento do Palmeiras, em São Paulo. O técnico prepara o time para os jogos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

A atividade desta terça contou com os reforços de Beraldo, Marquinhos, Abner e Raphinha, que entraram em campo no domingo pelos seus clubes na Europa. Na segunda, no primeiro treino desta Data Fifa, Dorival contou com 19 jogadores numa primeira atividade em campo, mais leve e sem esboçar a equipe.

A formação titular para os dois próximos jogos começou a ser definida nesta terça. E a maior mudança aconteceu no meio-campo, com a ausência de Bruno Guimarães, titular em nove dos 10 jogos de Dorival no comando da equipe nacional. Desta vez, o meio-campista ficou no banco de reservas numa remodelação do setor.

O treinador recuou Lucas Paquetá para atuar como volante, formando dupla com André. Rodrygo, assim, assume sozinho a armação da equipe, servindo Savinho, Raphinha e o surpreendente Igor Jesus, testado entre os titulares logo em sua primeira convocação na seleção.

Se a formação for confirmada para a partida de quinta-feira, o jogador do Botafogo será o substituto de Vinícius Júnior, que foi cortado da equipe de última hora por problemas físicos. Na defesa, o treinador está em dúvida entre Abner, outro estreante, e Alex Telles. Nesta terça, o primeiro levou a melhor. No gol, Ederson assume naturalmente a vaga de titular na ausência de Alisson, outro jogador vetado nos últimos dias por lesão.

Assim, a provável escalação da seleção pode ter Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Alex Telles); André, Lucas Paquetá, Rodrygo; Savinho, Raphinha e Igor Jesus.

A atividade, realizada no centro de treinamento do Palmeiras, base da seleção nesta Data Fifa, contou com três jovens do time sub-20 do clube paulista: o zagueiro Robson, o meio-campista Allan e o atacante Riquelme Fillipe.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, apareceu à beira do campo para acompanhar o treinamento. Ela estava ao lado do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e de Yuri Romão, presidente do Sport e chefe da delegação nesta Data Fifa.

O Brasil volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Chile em Santiago. A segunda partida será contra o Peru, no dia 15 (próxima terça-feira), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os rivais desta Data Fifa são os dois piores times na tabela da Eliminatórias.