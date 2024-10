STJD define data de julgamento do pedido de Corinthians e Vasco da semifinal da Copa do Brasil

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julga nesta sexta-feira o pedido de Corinthians e Vasco pela manutenção do calendário previsto inicialmente para as semifinais da Copa do Brasil. A CBF acatou um pedido de Atlético-MG e Flamengo para adiar as partidas de 17 de outubro para os dias 19 e 20 do mesmo mês.

O processo foi pautado pelo Pleno, a instância máxima do STJD, para a sessão que ocorre a partir das 10h. O relator será Maxwell Borges de Moura Vieira, vice-presidente do Pleno. O representante da CBF será o diretor de competições, Julio Avellar. Outros sete casos também serão julgados neste dia.

Originalmente, os jogos de volta estavam marcados para 17 de outubro, mas foram adiados para o dia 20 por causa da Data Fifa e do calendário da Conmebol. A esperança de Corinthians e Vasco é de que o Tribunal restabeleça as datas da Copa do Brasil previamente acordadas pela CBF. Segundo apurou o Estadão, a diretoria corintiana descarta ir à Justiça comum. O clube carioca considera até mesmo o dia 16 para realizar seu jogo.

Tanto Corinthians quanto o Vasco entendem que Flamengo e Atlético-MG saem beneficiados com a mudança. Eles se baseiam no artigo 11 do capítulo 3 do Regulamento Geral de Competições (RGC), referente às "Disposições Técnicas". O tópico estabelece que "a convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus Clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições".

Ainda de acordo com o RGC, no artigo 13, é definido que "as tabelas das competições somente poderão ser modificadas, por solicitação da parte interessada", descritas como "clube mandante, a federação mandante e a emissora detentora dos direitos de transmissão".

Em nenhum dos casos, o Flamengo poderia solicitar oficialmente uma mudança de data, assim como o Atlético-MG, que joga a segunda partida com o Vasco em São Januário, no Rio. Ao divulgar o calendário com as novas datas, a CBF afirmou ter conversado com os clubes. Corintianos e vascaínos afirmam que a alteração ocorreu sem a anuência de ambos.

QUAL TIME TEVE MAIS JOGADORES CONVOCADOS?

A Data Fifa termina em 15 de outubro, dois dias antes de quando o Flamengo visitaria o Corinthians. Isso faria com que o clube carioca tivesse menos de 48 horas para recuperar os atletas que viajaram. Sete atletas do Flamengo foram convocados: Fabrício Bruno e Gerson (Brasil), De La Cruz, Arrascaeta e Varela (Uruguai), Pulgar (Chile) e Gonzalo Plata (Equador).

Do Atlético-MG, foram chamados Junior Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador) e Eduardo Vargas (Chile). Guilherme Arana chegou a ser chamado por Dorival Júnior, mas foi cortado por lesão. É a mesma quantidade de corintianos: Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela) e Ángel Romero (Paraguai). Do Vasco, apenas Pumita Rodríguez (Uruguai) foi convocado.

O caso do time mineiro foi amparado também no fato de que a equipe jogaria com o Fortaleza no dia 20, pelo Brasileirão, o que faria com que ocorressem três partidas em menos de seis dias, em três cidades diferentes, caso o confronto da Copa do Brasil fosse marcado para o dia 17. O presidente do Vasco, Pedrinho, afirma que o time cruz-maltino já foi obrigado a entrar em campo em situação semelhante.

Com a mudança, o Atlético-MG joga em Fortaleza, pelo Brasileirão, dia 16; no Rio, pela Copa do Brasil, dia 19; e em Belo Horizonte, pela Libertadores, contra o River Plate, dia 22. São três jogos, em três cidades, mas no intervalo de sete dias.

CBF DEFENDE SEMIFINAIS NOS DIAS 19 E 20

Segundo ofício publicado pelo diretor de competições da CBF Julio Avelar, "o regulamento geral prevê que clubes, dirigentes e atletas, ao participarem de competições organizadas pela CBF, reconhecem plenos poderes à entidade para deliberar sobre "eventuais problemas e demandas que possam surgir no decurso das competições".

No documento, o dirigente afirma ainda que "recebeu o aval da detentora dos direitos de transmissão para alterar as datas das semifinais da Copa do Brasil", e que a entidade "deseja reproduzir a experiência bem-sucedida com a modificação dos jogos das fases finais do torneio para o fim de semana", assim como ocorreu com a final em 2023.

SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL

2 de outubro

Atlético-MG 2 x 1 Vasco

Flamengo 1 x 0 Corinthians

19 de outubro

16h - Corinthians x Flamengo

20 de outubro

18h30 - Vasco x Atlético-MG