Bia Haddad vence russa de novo e vai às oitavas do Torneio de Wuhan

Beatriz Haddad Maia atropelou a russa Veronika Kudermetova, na madrugada desta quarta-feira, e avançou às oitavas de final do Torneio de Wuhan, na China. A tenista brasileira superou a rival por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h32min de confronto na competição de nível WTA 1000.

Trata-se da segunda vitória seguida de Bia sobre a russa, atual 63ª do ranking e ex-Top 10. Há duas semanas, a brasileira há havia vencido a rival em Seul no caminho até o título na Coreia do Sul. Curiosamente, as duas já foram campeãs juntas, na chave de duplas do Elite Trophy, em Zhuhau, no ano passado.

A vitória desta quarta foi fundamental para Bia seguir na briga pelo retorno ao Top 10. No momento, Bia está subindo duas posições, justamente para o 10º posto, repetindo sua melhor posição da carreira. Mas ela ainda depende do resultado de outras rivais nesta semana para saber se retomará, de fato, o posto.

Nas oitavas de final em Wuhan, Bia enfrentará a polonesa Magdalena Frech, atual 27ª do mundo. Campeã do Torneio de Guadalajara, no México, no mês passado, ela avançou na chave ao eliminar uma das favoritas, a americana Emma Navarro, número 8 do mundo.

Contra Kudermetova, a tenista número 1 do Brasil exibiu forte desempenho no saque. Ela sofreu apenas uma quebra de saque ao longo da partida e faturou quatro quebras para abrir vantagem nas duas parciais, encaminhando a vitória.

Bia chegou a competir na chave de duplas na competição chinesa, mas foi eliminada logo na estreia, ao lado da alemã Laura Siegemund. Luisa Stefani também caiu precocemente, na rodada de abertura das duplas.