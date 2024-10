Aston Martin confirma Felipe Drugovich no 1º treino livre do GP do México de F-1

Em busca de uma vaga de piloto titular na Fórmula 1, Felipe Drugovich terá mais uma vez um gostinho de pilotar um carro da categoria. O brasileiro estará na pista com a Aston Martin para o primeiro treino livre do GP do México, no dia 25 deste mês, uma sexta-feira, na capital mexicana.

Piloto reserva e de testes da equipe, Drugovich vai substituir o titular Fernando Alonso na sessão que abre o fim de semana, no Autódromo Hermanos Rodríguez. No segundo treino livre, no mesmo dia, o bicampeão mundial vai recuperar o seu posto, ao lado do canadense Lance Stroll, o outro titular do time.

Será a estreia de Drugovich no carro atual da Aston Martin, que ajudou a desenvolver com o seu trabalho nos simuladores. "Estou muito empolgado para pilotar o AMR24 pela primeira vez, é uma oportunidade que eu vinha esperando há muito tempo. Passei boa parte do ano trabalhando no desenvolvimento do carro no simulador da equipe e vai ser incrível sentir na pista a diferença entre a simulação e a realidade."

O brasileiro também fará sua estreia no circuito mexicano. "Nunca corri no Autódromo Hermanos Rodríguez, que é uma pista desafiadora, com longas retas e curvas técnicas, então vou me preparar no simulador antes do evento para chegar bem no primeiro treino."

Chefe da Aston Martin, Mike Krack fez elogios ao piloto brasileiro. "Estamos felizes em dar ao Felipe a oportunidade de pilotar o AMR24 pela primeira vez no treino livre na Cidade do México. Ele participa das atividades no simulador em Silverstone e seu feedback detalhado e preciso foi muito importante para o desenvolvimento do carro. Por isso, vai ser muito gratificante experimentar tudo isso na pista."

Reserva da equipe, Drugovich tem como grande objetivo se tornar titular no grid da F-1, se possível na temporada 2025. Em entrevista ao Estadão, em agosto, o piloto afirmou estar em negociação com diversas equipes. No momento, ele briga por um dos três assentos restantes no grid de 2025 nas equipes Mercedes, RB e Sauber.

Na mesma conversa, o empresário do piloto, Amir Nasr, disse que o piloto conta com patrocinadores suficientes para sonhar com uma vaga no grid. "Patrocinador não é problema. Temos até mais do que o suficiente. Temos parceiros leais, sólidos, que vão com a gente para onde for", afirmou o empresário. "O problema mesmo é a escassez de vagas. Na minha opinião, tinha que ter pelo menos 24 carros, com 12 equipes na F1."