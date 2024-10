Borja, ex-Palmeiras, é denunciado por maus-tratos e violência contra os filhos

Miguel Borja, atacante do River Plate e com passagem por Palmeiras e Grêmio, foi denunciado e acusado nesta segunda-feira de maus-tratos aos filhos na Argentina. O jogador foi denunciado pela direção da escola, onde estudam as crianças, e responderá às acusações no Ministério Público. Borja ainda não se pronunciou oficialmente sobre o tema e tem recebido críticas nas redes sociais.

Na segunda-feira, segundo informações do canal argentino TyC Sports, Borja foi denunciado por Valeria Goluza, diretora do colégio Instituto Grilli de Canning, onde estudam seus filhos de 7 e 10 anos. O menor teria contado ao professor que estava sendo alvo de agressão pelo pai, e contou com o apoio do irmão mais velho. A denúncia foi levada à direção da escola, que a encaminhou ao Ministério Público. A reportagem do Estadão entrou em contato com a escola, mas não obteve retorno até a sua publicação.

Na escola, o filho mais novo começou a ter "atitudes estranhas" e foi repreendido pelos profissionais. Ao ser questionado, disse que "não tinha contato com o pai" porque ele "o agredia". Após investigação preliminar e depoimentos do atacante e de sua mulher, Linda, não foram encontrados indícios da violência sofrida pelos meninos na casa de Borja. María Lorena González, promotora do caso, tem duas possibilidades: pedir uma perícia detalhada do caso ou arquivá-lo.

O atacante do River Plate irá nesta quarta-feira ao colégio conversar com as autoridades responsáveis pelo caso. Com base em todos os inquéritos e informações levantadas, a promotora irá decidir se avança com a denúncia. A reportagem também procurou a promotora para comentar sobre o caso, mas não obteve retorno até o momento.

Segundo o jornal Olé, Borja irá processar a escola por oferecer falsa denúncia ao Ministério Público argentino. O caso foi registrado em Ezeiza, região metropolitana de Buenos Aires.

Aos 31 anos, o colombiano Borja é titular do River Plate, semifinalista da Copa Libertadores - encara o Atlético-MG - nesta temporada, com 27 gols em 37 jogos. No Brasil, teve passagens pelo Palmeiras, entre 2017 e 2021, e Grêmio, em 2021.