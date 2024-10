Furacão Milton: veja como times e esportes dos EUA serão afetados pelo fenômeno climático

O furacão Milton, que preocupa os Estados Unidos e deve chegar à região da Flórida nesta quarta-feira, impacta diretamente nos esportes e equipes. A seleção argentina, que treina na Flórida antes de duelo com a Venezuela, pelas Eliminatórias, ficou presa nos EUA depois que seu voo para Maturín foi cancelado nesta terça-feira. O mesmo vale para franquias e equipes, que tiveram seus calendários alterados devido ao evento climático.

A partida contra a Venezuela está marcada para esta quinta-feira, às 18h (de Brasília). "Nos negaram a viagem, não foi possível hoje (terça-feira). Vamos apenas amanhã (quarta) se o tempo permitir. Esperamos treinar amanhã de manhã e depois partir. O mais importante agora é a saúde das pessoas e de todos nós que estamos aqui também", afirmou Lionel Scaloni, treinador da seleção argentina.

De acordo com boletim do Centro Nacional de Furacões (NHC), divulgado na manhã desta quarta, os ventos podem chegar a 250 km/h e o Milton é classificado como "extremamente perigoso". A expectativa do furacão é de que ele chegue à Flórida na noite desta quarta. Como não há voos diretos dos Estados Unidos para a Venezuela, a seleção argentina deve chegar à América do Sul somente na data da partida.

O fenômeno climático resultou em ordens de evacuação na Flórida. Além da seleção argentina, outras equipes precisaram mudar seus planos para se adequar à crise. O Tampa Bay Buccaneers, da National Football League (NFL), optou por viajar mais cedo para Luisiana, para enfrentar o New Orleans Saints neste domingo, às 14h (de Brasília) - evitando, assim, estar na Flórida durante a chegada do furacão.

Na National Hockey League (NHL), o Tampa Bay Lightning também deixou a Flórida antes da chegada do furacão, para se preparar para a estreia da temporada contra o Carolina Hurricanes. Além disso, o duelo entre Miami Heat e Atlanta Haws pela pré-temporada da NBA, foi adiado de quinta-feira para o dia 16 de outubro - mesmo que a cidade de Miami não deva sofrer grandes problemas com o Milton.

Ao redor do Estado, uma série de partidas universitárias e do ensino médio de basquete, beisebol e futebol americano precisaram ser canceladas.