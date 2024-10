Magic Paula é eleita presidente da Comissão Nacional de Atletas do Ministério do Esporte

Lenda do basquete brasileiro, Magic Paula foi eleita presidente da Comissão Nacional de Atletas (CNA) do Ministério do Esporte. Ela foi escolhida para a função nesta quarta-feira na primeira reunião da nova composição da comissão, que conta com 22 integrantes. A vice-presidência ficou Leomon Moreno da Silva, destaque do esporte paralímpico brasileiro.

"Ser escolhida como presidente da CNA, por um grupo tão seleto é uma honra e muita responsabilidade. O nosso trabalho será pautado pelos anseios do esporte olímpico e paralímpico", disse Paula, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996, nos Estados Unidos.

A ex-jogadora da seleção brasileira de basquete foi uma das indicadas à Comissão pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), assim como Emanuel Rego e os suplentes Marcelo Vido e Rosicleia Cardoso Campos.

Outros integrantes da CNA são Hortência Marcari e Lars Grael, também lendas do esporte olímpico nacional, por destaque no basquete e na vela, respectivamente. Eles foram indicados pelo próprio Ministério do Esporte, junto de Fabiano Pessanha e Poliana Okimoto.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) indicou Rogério Sampaio Cardoso, atual diretor geral da entidade, Rodrigo Santana, Natalia Falavigna e Jade Barbosa. O grupo Atletas pelo Brasil emplacou Erika Kelly Pereira Coimbra e Estevão Carvalho Lopes, enquanto a Autoridade Pública de Governança do Futebol (APFUT) sugeriu Washington Stecanela Cerqueira e Miraildes Maciel Mota.

A Organização Nacional das Entidades do Desporto (ONED) indicou Audrey Fais e Lucio Francisco Antunes Beltrão Neto e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) emplacou Leomon Moreno da Silva, Edson Cavalcante Pinheiro, Simone Camargo Rocha e Verônica Silva Hipólito.

O mandado dos membros da Comissão Nacional de Atletas será de dois anos sem direito à recondução.