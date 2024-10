Marquinhos rebate sobre possível demissão de Dorival: 'A gente trabalha com realidade'

O zagueiro Marquinhos rechaçou a possibilidade de uma saída do técnico Dorival Júnior da seleção brasileira. Após a vitória por 2 a 1, de virada, contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o atleta defendeu o trabalho do técnico e garantiu que o grupo está atento para corrigir erros cometidos e permanecer em evolução.

A resposta veio depois de uma pergunta que mencionava uma eventual interrupção do trabalho em caso de novos resultados negativos. Marquinhos logo cortou a possibilidade. "Acho que não vem ao caso. A gente vem trabalhando com a realidade. Expectativas, futuros, 'e se...', a gente... penso que, com certeza, o futebol é muito complexo", disse o zagueiro.

O camisa 4 seguiu em elogios a Dorival Júnior. "Como o professor (Dorival) falou, dando tempo ao tempo... gente sabe da capacidade do professor, ele já mostrou em outros trabalhos que ele teve. A gente sabe do grande profissional que ele é, grande pessoa que eu estou conhecendo aqui dentro", argumentou.

Na sequência, Marquinhos reiterou que não acredita ser o momento para troca do comando técnico. "Estamos com foco total em buscar, cada vez mais, melhorar e crescer como grupo e como equipe. Os desafios, o tempo e trabalho apenas que vão deixar que a gente vá crescer. Não adianta agora buscar mudanças. Fico muito feliz com o profissional que está aqui do nosso lado, com o trabalho que ele vem fazendo."

O jogador não deixou de admitir que a equipe chegou a ter jogos ruins recentemente. Entretanto, ele apontou que esta Data Fifa serviu para corrigir erros, com conversas e vídeos durante os treinamentos.

"Acho que todos os jogos que passaram, a Copa América, tudo é uma experiência para o professor fazer os testes que tem que fazer, entender a qualidade, os jogadores que ele tem na mão. Talvez um jogo que está pedindo um jogador diferente. Não é fácil. Hoje a gente mostrou que o trabalho, o tempo, a perseverança, a qualidade, a gente tem. Com o tempo, esse grupo vai crescer e vai melhorar daqui para frente."

Desde que assumiu a seleção, Dorival tem cinco vitórias, cinco empates e uma derrota. Nas Eliminatórias, o Brasil venceu quatro em nove rodadas e tem 13 pontos, ocupando a quarta colocação, atrás de Argentina (19), Colômbia (16) e Uruguai (15). Equador e Bolívia, ambos com 12, estão na sequência.

O próximo compromisso é contra o Peru, no Mané Garrincha, em Brasília, na terça-feira. Dorival Júnior não poderá contar com Lucas Paquetá, que recebeu o terceiro cartão amarelo nesta quinta-feira.