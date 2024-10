Novorizontino recebe o Sport para defender a liderança isolada da Série B

Após ser derrotado pelo Amazonas, por 1 a 0, que acabou com uma série invicta de seis jogos, o Novorizontino volta a campo nesta sexta-feira, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, para se manter isolado na liderança. Afinal contou com a sorte na rodada passada, pois o vice-líder Santos também perdeu.

Em casa, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), o líder recebe o Sport, às 18h30. O Novorizontino tem 54 pontos, contra 53 do Santos. Apesar de ter sido derrotado no último jogo, o time paulista se apega no bom retrospecto em casa, onde vem de cinco vitórias seguidas. A última foi diante da Ponte Preta por 2 a 1.

Mas a previsão é de um jogo complicado, porque o Sport está em um bom momento, sem perder há oito jogos e vem logo atrás, na terceira colocação com 50 pontos, tentando encostar nos líderes. Caso vença, diminuirá a diferença para o adversário para apenas um ponto. Além disso, o time pernambucano tem um jogo atrasado para disputar.

No outro jogo da noite, Avaí e América-MG se encontram no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), às 21h. O time mineiro está na beira do G-4, zona de acesso, na quinta colocação com 47 pontos. O adversário, por sua vez, que vem de três jogos sem vitória nas últimas rodadas, aparece em nono com 42.

A rodada seguirá no sábado, domingo e segunda-feira. Também focado na reabilitação, o Santos faz um duelo direto pelo G-4 contra o Mirassol, na Vila Belmiro. Já Ponte Preta e Guarani encaram Ceará e CRB, nos últimos jogos, antes do clássico campineiro marcado para dia 20.

Confira os jogos da 31ª rodada da Série B:

SEXTA-FEIRA

18h30

Novorizontino x Sport

21h

Avaí x América-MG

SÁBADO

17h

Ceará x Ponte Preta

18h30

Santos x Mirassol

21h30

Botafogo-SP x Operário-PR

DOMINGO

16h

Coritiba x Amazonas

18h30

Goiás x Vila Nova

SEGUNDA-FEIRA

18h30

Brusque x Ituano

21h

Guarani x CRB