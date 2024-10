Barcelona sofre derrota na CAS e perde bônus de R$ 3 milhões do Zenit por Malcom

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) rejeitou, nesta sexta-feira, recurso do Barcelona contra uma decisão da Fifa, de 2023, que favorecia o Zenit, da Rússia, em disputa contratual sobre a transferência do brasileiro Malcom.

Com a derrota no tribunal, o Barcelona deixará de arrecadar 490 mil euros (cerca de R$ 3 milhões) que cobrava da equipe de São Petersburgo, referente a uma cláusula no contrato de transferência de Malcom para o clube russo, em 2019.

De acordo com o contrato assinado, o Zenit aceitou pagar uma bonificação naquele valor cada vez que a equipe se classificasse à fase de grupo da Liga dos Campeões e o atacante tivesse disputado pelo menos metade dos jogos do Campeonato Russo.

O time do ex-corintiano conquistou o título nacional em 2022, depois de a Uefa ter excluído todas as equipes e seleções russas das competições europeias devido ao ataque militar do país à Ucrânia. Assim, o clube foi impedido de disputar a edição seguinte da Liga dos Campeões.

No ano passado, o Barcelona acionou a Fifa contra o Zenit, mas a entidade decidiu que o clube russo não deveria "partilhar um lucro que nunca obteve", além de não ter tido culpa na invasão.

Em julho de 2023, Malcom foi vendido pelo Zenit para o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 60 milhões de euros (R$ 369,3 milhões, em valor atualizado). Atualmente, o brasileiro é companheiro de Neymar e um dos destaques do Campeonato Saudita.