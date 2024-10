Corinthians usa semana para aumentar intensidade física: 'Suportar bem a sequência de jogos'

A pausa da Data Fifa serviu para o Corinthians recuperar o volante Alex Santana e o atacante Talles Magno, aumentando as opções de escalação ao técnico Ramón Diaz, e também para deixar a equipe com alta intensidade física.

Com dura sequência de jogos decisivos pela frente na Neo Química Arena, a começar pelo Athletico-PR, dia 17, que pode tirar o time da zona de rebaixamento do Brasileirão, o time focou bastante nas atividades físicas. Quer "voar" nas decisões.

Depois dos paranaenses, sem descanso, já tem o compromisso contra o Flamengo, dia 20, na busca por vaga à final da Copa do Brasil e, a seguir, dia 24, frente ao Racing, faz a ida das semifinais da Copa Sul-Americana. A confiança é em superação na base do "pulmão."

"O foco da comissão técnica é a manutenção da intensidade da equipe, o Ramon busca muito pela relação da intensidade e é o que a gente vem buscando no dia a dia dentro do CT para alcançá-la", afirmou o preparador físico Diego Pereira.

A equipe trabalha, inclusive, em dois períodos alguns dias. "Para que consiga suportar bem a sequência de jogos depois da Data Fifa, jogos importantes e nos quais vamos buscar ser muito intensos", completou o profissional, explicando como são os trabalhos.

"As cargas geralmente a gente reduz o campo quando busca mais aceleração, para ganhar confrontos tanto ofensivamente como defensivamente. Hoje abriu mais o campo com intuito de trabalhar aspectos táticos e técnicos, então vai tentando equilibrar as cargas para que posa encaixar nos detalhes que ainda possa melhorar."

Ganhar do Athetico-PR significa dormir fora da zona de queda, ao menos momentaneamente, pois o Corinthians passaria o rival e o Vitória, que só joga no dia 19, em Salvador, contra o Red Bull Bragantino. Já contra o Flamengo, há a necessidade de triunfo por dois gols pela vaga direta ou por diferença mínima para levar a disputa da vaga aos pênaltis.