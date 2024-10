Ana Patrícia e Duda voltam às quadras após ouro olímpico com vitórias em João Pessoa

Depois de merecidas férias, as campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda voltaram às quadras nesta sexta-feira para a disputa da 8ª etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. Líderes do ranking mundial, elas ganharam as duas partidas disputadas em João Pessoa, na Paraíba, em competição com final agendada para o domingo.

A primeira partida após a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris foi diante Quemille e Manu e as favoritas ganharam com soberania por 2 sets a 0, parciais de 21/13 e 21/15. Ainda nesta sexta, elas voltaram à quadra contra Josi e Talita.

Assim como na partida de estreia na etapa, e com enorme festa de calorosa torcida nas arquibancadas, Ana Patrícia e Duda mostraram superioridade para somar o segundo triunfo do dia. Com mais emoção na Praia de Cabo Branco, fizeram 2 a 1, desta vez com 21/18, 18/21 e 15/10.

"Sentimento de felicidade, voltar a jogar novamente, o que a gente ama. Ter a torcida do Brasil. Nosso objetivo agora é aproveitar ao máximo todas as etapas, nossa família perto, se divertir também, e a gente está muito feliz com a torcida, todo mundo acompanhando e tirando foto", comemorou Duda, satisfeita com o reconhecimento dos torcedores. "A gente sabe que os brasileiros torcem bastante."

Não menos eufórica, Ana Patrícia estava nos céus com tanto carinho recebido. "Também estou muito feliz, na verdade é mais um desafio para nós. A gente escolheu ter um tempo para descansar pós-Olimpíada e retornamos a menos de duas semanas aos treinamentos", revelou.

"Foi um desafio que a gente aceitou e é muito bom, acho que a gente fez a escolha certa de estar aqui, de receber o carinho das pessoas nesse lugar que a gente tanto ama e fazendo o que a gente ama. No final de tudo é o vôlei de praia."