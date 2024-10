Alemanha bate a Bósnia com gols de Undav e se isola na liderança do Grupo 3 da Liga das Nações

A Alemanha teve três gols anulados por impedimentos, mas conseguiu derrotar a Bósnia-Herzegovina por 2 a 1, nesta sexta-feira, fora de casa, e abriu vantagem no Grupo 3 da Liga das Nações. O resultado positivo levou os alemães aos sete pontos na classificação, na liderança isolada da chave, dois acima da Holanda, que só empatou com a Hungria por 1 a 1. Na próxima rodada, na segunda-feira, às 15h45 (horário de Brasília), as duas melhores equipes se enfrentam em Munique, na Alemanha.

Sem contar com Neuer, aposentado da seleção, nem Ter Stegen, lesionado, o técnico Julian Nagelsmann apostou em Alexander Nübel, do Stuttgart, para guardar a meta da Alemanha, mas o goleiro praticamente não foi acionado no primeiro tempo.

Apesar de Basic assustar logo aos 3 minutos, cobrando falta rente à trave esquerda do goleiro alemão, os visitantes fizeram valer a superioridade técnica e dominaram os 45 minutos iniciais.

Os alemães criavam oportunidades no setor ofensivo, mas pouco ameaçavam o gol de Vasilij. Somente aos 29 minutos, em rara finalização, Wirtz recebeu o lançamento de Andrich, dominou a bola e deixou para Undav bater de chapa e abrir o placar.

O gol animou os alemães. Aos 31, Kleindienst balançou a rede em rebote, após chute de Gross, mas a arbitragem assinalou impedimento na jogada. Quatro minutos depois, Undav aproveitou o cruzamento rasteiro de Mittelstädt, na direita, e ampliou: 2 a 0.

Atrás no placar, mas empurrada pela torcida, a Bósnia tentava agredir nos contragolpes, principalmente com Dzeko e Burnic. Rüdiger afastava quase tudo que se chegava à área alemã e, quando não o fez, Demirovic carimbou o travessão.

Os bósnios ameaçaram controlar o jogo no início do segundo tempo, mas logo passaram a ser sufocados pela Alemanha. Inspirado, Undav criou três boas chances em dez minutos e até balançou a rede pela terceira vez, mas o tento foi invalidado por impedimento. Aos 22 minutos, Gnabry também teve seu gol anulado por posição irregular.

Quando o terceiro gol alemão parecia questão de tempo, aos 24 minutos, Dzeko subiu na segunda trave, após cobrança de escanteio, e cabeceou para baixo para superar Nübel. O gol da Bósnia incendiou a torcida e os anfitriões passaram a pressionar a Alemanha, mas sem oferecer perigo.

Nos últimos minutos, a Alemanha retomou o controle da partida, segurou a posse de bola, avançando ao campo de ataque sem assumir riscos, e administrou o triunfo até o apito final.

HOLANDA NO LUCRO

Também pelo Grupo C da Liga das Nações, a Holanda visitou a Hungria, em Budapeste, nesta sexta-feira, e arrancou um empate por 1 a 1. O resultado foi comemorado pelos visitantes, que saíram atrás no placar e tiveram o capitão Van Dijk expulso, mas conseguiram chegar à igualdade com Dumfries, apesar das adversidades.

Favoritos no confronto, os holandeses tiveram a posse de bola durante todo o primeiro tempo, mas pararam tanto na retranca quanto nas faltas cometidas pelos anfitriões. Apesar de pressionar os húngaros no campo ofensivo, a Holanda só forçou o goleiro Dibusz a praticar duas defesas na primeira etapa, em finalizações de Reijnders e Gakpo.

A Hungria, por sua vez, fechou-se na defesa e também ameaçou a meta de Verbruggen duas vezes, mostrando mais eficiência. Aos 16 minutos, Sallai aproveitou cobrança de escanteio e carimbou a trave. Aos 36, em jogada parecida, o camisa 20 não desperdiçou o cruzamento e abriu o placar.

No segundo tempo, a Holanda cresceu no jogo e foi com tudo para cima em busca do empate. Dumfries e Reijnders buscavam o gol a todo momento e desperdiçaram uma sequência de boas oportunidades.

Aos 33 minutos, o capitão holandês, Van Dijk, levou o segundo cartão amarelo após cometer falta em Csoboth e deixou sua seleção com um a menos em campo. Mas a torcida local não sentiu alívio. Quatro minutos depois da expulsão, Dumfries completou, de cabeça, a bola levantada no meio da área em cobrança de falta da esquerda e igualou o placar.

Nos acréscimos, Szoboszlai teve a chance de dar a vitória à Hungria em cobrança de falta frontal ao gol holandês, mas chutou por cima e a torcida teve de deixar a Puskas Arena com um gosto amargo.

OUTROS JOGOS

Pela segunda divisão da Liga das Nações, a República Checa derrotou a Albânia por 2 a 0 e alcançou a liderança do Grupo 1, com seis pontos, ao lado da Geórgia, que perdeu por 1 a 0 para a Ucrânia. No Grupo 4, a Turquia assumiu a liderança isolada ao bater Montenegro por 1 a 0 e contar com o empate de País de Gales e Islândia por 2 a 2.

Pela Liga C, Eslováquia e Suécia empataram por 2 a 2 e lideram o Grupo 1, seguido da Estônia, que somou seus primeiros pontos ao derrotar o Azerbaijão por 3 a 1.