Meia é flagrado por doping, abre mão da contraprova e tem contrato suspenso pelo Criciúma

O meia Eliel Costa teve seu contrato suspenso pelo Criciúma nesta sexta-feira. O atleta de 21 anos foi flagrado no exame antidoping por uso de substâncias proibidas, realizado na partida contra o Fluminense, no dia 11 de julho, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele abriu mão da contraprova e se colocou suspenso voluntariamente para se dedicar exclusivamente a sua defesa.

"O Criciúma Esporte Clube informa que o atleta Eliel Felisbino Costa foi flagrado no exame antidoping após a partida entre Criciúma e Fluminense pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, disputada no dia 11 de julho no estádio Heriberto Hülse. O jogador abriu mão da contraprova se colocando suspenso voluntariamente para se dedicar exclusivamente à sua defesa", informou o clube em nota oficial.

"O atleta já contratou um advogado particular. O Criciúma, por norma legal, suspendeu o contrato de trabalho do atleta. A instituição está acompanhando todo o trâmite legal", completou o Criciúma.

Segundo o relatório da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, divulgado no site do Governo Federal e atualizado no dia 26 de setembro de 2024, as substâncias encontradas no exame do atleta foram clomifeno; desetil-clomifeno (metabólito); hidroximetoxiclomifeno (metabólito). Estes remédios, comumente, são usados contra a infertilidade.

Eliel foi relacionado para o duelo contra o time carioca, mas sequer entrou em campo, ficando no banco de reservas os 90 minutos. Ele foi sorteado para realizar o exame após a partida. O jogo acabou empatado por 1 a 1, no estádio Heriberto Hülse.

Oriundo da base, nesta temporada Eliel subiu ao time profissional depois da Copinha e realizou três jogos no elenco principal, todos pelo Campeonato Catarinense.

Focado no Brasileiro, o Criciúma volta a campo na próxima sexta-feira, diante do líder Botafogo, no estádio Engenhão, no Rio, pela 30ª rodada. O time é o 12º colocado, com 35 pontos, a seis da zona de rebaixamento.