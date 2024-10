Sinner garante status de número 1 do mundo até o fim do ano e pega Djokovic na final em Xangai

Deu a lógica na decisão do Masters 1000 de Xangai. Novak Djokovic confirmou o favoritismo ao vencer o americano Taylor Fritz por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6), e se garantir na final, onde encontrará Jannik Sinner, que cravou o primeiro lugar do ranking da ATP até o fim do ano ao passar pelo checo Tomas Machac também por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

Além de confirmar a boa fase em mais uma luta por título, Sinner se tornou também o primeiro italiano a chegar na final do Masters 1000 de Xangai. Esta será a oitava decisão do número 1 do mundo na temporada, podendo ser campeão pela sétima vez. A única derrota foi na final do ATP 500 de Pequim para o espanhol Carlos Alcaraz.

Cinco dos seis títulos de Sinner no ano foram em piso duro, onde tem 44 vitórias na temporada e apenas quatro derrotas. Australian Open, US Open e Masters 1000 de Miami e Cincinnati foram algumas conquistas do italiano, que precisou de 1h44min para confirmar a vaga na final, sem muitos sustos.

"Senti que em Miami eu estava batendo a bola muito bem, eu me senti ótimo naquela semana. Em Cincinnati é um pouco diferente, lá geralmente venta muito e fica muito difícil jogar, foi mais como uma semana mental. Aqui (em Xangai) também é uma semana mental, só tento ficar calmo. Não é todo dia que será igual. Estou ansioso para a final", disse Sinner após o duelo.

DJOKOVIC DERROTA FRITZ

Em busca do centésimo título da carreira, Djokovic mostrou todo seu conhecimento do piso de Xangai, onde já foi campeão em quatro oportunidades (2012, 2013, 2015 e 2018), para avançar à final. Ele derrotou Fritz em 1h56min de partida.

Apesar do triunfo por 2/0, Djokovic fez um embate muito equilibrado com Fritz, e só largou à frente no primeiro set ao conseguir uma quebra já no final. O americano voltou ainda melhor no segundo set e conseguiu levar o jogo ao tie-break. Ele vencia por 5/3, quando cometeu dupla falta e deixou o sérvio reagir e confirmar a virada por 8/6.

Caso vença Sinner, Djokovic se juntará a Jimmy Connors (109) e Roger Federer (103) como os únicos tenistas que conquistaram 100 ou mais títulos. O sérvio, no entanto, ainda busca a sua primeira conquista no circuito regular, no entanto, foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.