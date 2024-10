Bielsa admite 'autoridade afetada' após críticas, mas não vê influência em derrota do Uruguai

O técnico Marcelo Bielsa falou pela primeira vez sobre as críticas de vários jogadores do Uruguai a respeito do seu método de trabalho no comando da equipe celeste. O treinador viu uma crise surgir na equipe, que teve uma atuação apática na derrota para o Peru, por 1 a 0, na última sexta-feira, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Durante a semana, Luis Suárez, que se aposentou da seleção, disparou contra o treinador e teve seu discurso acompanhado das críticas de Federico Valverde, titular diante do Peru, e de Agustín Canobbio, atacante do Athletico-PR. O treinador diz não ter se abalado, mas admitiu que sua autoridade foi afetada dentro da seleção.

"A respeito de como a situação operou sobre mim, eu não ignoro tudo que aconteceu, e sei que minha autoridade fica de algum modo afetada, mas a preparação do jogo foi feita com máxima seriedade, e a resposta que encontrei nos jogadores foi a mesma que encontrei sempre desde que comecei a trabalhar aqui. Não alterou em nada a convicção e o profissionalismo com que se preparou a partida, ou o funcionamento do grupo e da equipe técnica foi igual a sempre", disse.

Apesar da crise ebulir na seleção, Bielsa não acredita que tenha afetado o desempenho do grupo na partida. Com a derrota, o Uruguai ficou em terceiro lugar, com 15 pontos e perdeu a chance de encostar na Argentina, líder, com 19. A Colômbia aparece em segundo, com 16. O treinador chegou a ser defendido pelo experiente zagueiro José María Giménez, que tratou a situação como 'coisas de convivência'.

"Influência (no jogo) não teve nenhuma. A entrega da equipe me pareceu que foi uma entrega muito generosa, apesar de como jogamos. Creio que o que passou durante a semana não condiciona nem explica (o resultado), não vinculo a como jogamos, nem creio que tenha tido efeito. Foi uma semana com muita efervescência", concluiu.

O Uruguai tem a chance de dar a volta por cima nesta terça-feira, diante do Equador, às 20h30, pelo horário de Brasília, no estádio Centenário, em Montevidéu, pela 10ª rodada.