Martinelli espera ter espaço na seleção brasileira e Gerson convoca torcida para jogo com Peru

Depois de uma difícil vitória por 2 a 1 sobre o Chile, último colocado das Eliminatórias para a Copa de 2026, em Santiago, a seleção brasileira se prepara para enfrentar o Peru, penúltimo da tabela, na terça-feira, em Brasília. Apesar da equipe continuar devendo um bom futebol, o atacante Gabriel Martinelli afirmou que as atuações abaixo do esperado ficam em segundo plano, já que o importante é somar pontos.

"No Arsenal, temos que ganhar em qualquer contexto e aqui na seleção não é diferente. Sabemos o tamanho da responsabilidade e precisamos ganhar, independentemente de jogar bem ou mal", comentou o atleta. "Claro que queremos mostrar o melhor futebol para a torcida, mas precisa ganhar as partidas, isso é o mais importante", opinou o jogador.

Martinelli comemorou sua participação contra o Chile e espera ganhar mais espaço na partida com o Peru. "Quero jogar, ser titular, mas sei da qualidade dos jogadores que estão aqui. Tenho que fazer meu trabalho no Arsenal, também quando estou aqui, e a opção é do Dorival. Fiquei muito feliz de ter entrado e ajudado na vitória sobre o Chile, esperamos ganhar com um pouco mais de tranquilidade", comentou o atacante.

Apesar do favoritismo diante dos peruanos, o meio-campista Gerson alertou que não será um compromisso tão fácil quanto a torcida espera. O jogador ressaltou a vitória do adversário, na última sexta, sobre o Uruguai, e disse esperar que os torcedores apoiem a seleção verde e amarela do início ao fim.

"Precisamos trazer o torcedor para jogar com a gente desde o aquecimento, desde o momento em que o juiz apitar, mostrar que queremos ganhar o jogo", afirmou o atleta do Flamengo. "Ontem, o Peru ganhou e vai vir com confiança para cá. Temos que implementar o nosso ritmo o mais rápido possível e conseguir uma grande vitória", afirmou.

Gerson também comemorou seu bom momento e disse que se sente confortável atuando como volante, colocando-se à disposição para atuar em qualquer setor do meio de campo. "Tive um momento muito bom na França, agora estou juntando um pouco da parte física, técnica e mental. É um dos momentos mais importantes da minha carreira. Sabemos que existe sempre oscilação no futebol, mas estou concentrado para dar sempre o meu melhor", afirmou o jogador.

"Em 2019 eu jogava de volante, mas na base joguei mais avançado e aprendi outras funções durante a carreira. Não tem uma função que eu prefira, estou sempre a disposição´. O importante é ficar atento no que está acontecendo no campo e explorar os espaços dos adversários", comentou, antes de convocar a torcida para a partida.

"O impacto tem que ser imediato, a gente tem que trazer o torcedor para jogar junto desde o aquecimento, quando o juiz apitar a gente mostrar que quer ganhar o jogo. Ontem (sexta-feira) o Peru ganhou (do Uruguai, por 1 a 0), é um adversário que vai vir com confiança pelo último resultado, temos que implementar o nosso ritmo para chamar o torcedor, mostrar um bom futebol e, se Deus quiser, conquistar a vitória", disse.

O Brasil treina neste sábado e domingo no estádio Bezerrão, no Gama (DF), e fará o reconhecimento do Mané Garrincha na segunda-feira. A partida com o Peru, pela décima rodada das Eliminatórias, será na terça-feira, às 21h45.