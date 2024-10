Lula defende seleção só com jogadores do Brasileirão: 'Não tem um Garrincha ou Romário lá fora'

O momento ruim da seleção brasileira não foi superado com a vitória de virada por 2 a 1 contra o Chile nesta semana pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. As críticas vêm até mesmo de Lula. O presidente da República defendeu que a equipe convocada para representar o Brasil deveria ser completamente composta por jogadores que disputam o Brasileirão.

"Os que estão fora não são melhor do que os que estão aqui. Nós não temos nenhuma sumidade lá fora. Você não tem nenhum Garrincha, nenhum Romário. Você não tem lá fora. Você tem um monte de jovens, que Deus queira que sejam bem-sucedidos, mas ainda não são craques. E você tem aqui no Brasil jogadores bons com a mesma qualidade", avaliou Lula em entrevista à Rádio CBN de Fortaleza.

A fala do presidente se deu no encerramento da entrevista, após ele responder sobre os resultados das eleições municipais, expectativas para o segundo turno, segurança pública, impostos e outros temas relacionados à gestão pública. O apresentador Jocélio Leal, então, encaminhava a conversa para o fim quando mencionou a vitória da seleção. "Certamente o senhor está feliz com a vitória do Brasil ontem (quinta-feira). O senhor que é um homem do futebol. É corintiano, mas chegou aqui elogiando o Fortaleza também, para mim, fora do ar", disse.

Lula, então, empolgou-se e continuou a falar no microfone. "Há tempos, venho defendendo que deveria se convocar uma seleção brasileira com jogadores que disputam o Brasileirão. Esses dias eu estive com o presidente da CBF lá em Brasília e eu falei para ele: 'Por que não convoca uma seleção só de jogadores que disputam o Campeonato Brasileiro?'", começou.

O presidente também aproveitou o fato de estar na capital cearense para comentar sobre o Fortaleza. A equipe ocupa a terceira posição no Brasileirão, com 55 pontos, cinco atrás do líder Botafogo. "Certamente, o Fortaleza teria alguém para oferecer. Eu sou admirador do técnico do Fortaleza. Acho ele muito competente", elogiou.

Ainda sobre Juan Pablo Vojvoda, Lula concordou com a permanência dele no clube. "Quando o Corinthians tentou levá-lo, acho que ele fez bem em não sair. Quando você sai para um time grande que não tem a quantidade de jogador que precisa ter e você perde três jogos seguidos, você é mandado embora. Acho que foi um gesto de muita dignidade dele e de respeito ao povo do Ceará e de Fortaleza", refletiu.

Antes de encerrar, o presidente ainda brincou sobre Yago Pikachu, um dos principais nomes do elenco da equipe cearense. "Eu só não gosto daquele Pikachu, que marca gol contra o Corinthians toda hora. O dia que eu encontrar com o Pikachu, vou dar um cascudo nele para ele não marcar mais contra o Corinthians", disse, rindo. O meia foi responsável pelo gol da vitória no duelo entre seu time e a equipe corintiana, na 24ª rodada do Brasileirão, em 25 de agosto.

A seleção brasileira volta a campo na próxima terça-feira, 15, contra o Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O Brasil é o quarto colocado, com 13 pontos, seis a menos que a Argentina, na liderança. Os peruanos ocupam a nona posição, com seis.