Seleção faz 1º treino no DF com apoio de multidão e visita de Lúcio

Em má fase e alvo constante de críticas por parte da imprensa e de torcedores nos últimos meses, a seleção brasileira recebeu a atenção e o carinho da torcida neste sábado em seu primeiro treino em Brasília, após a suada vitória sobre o Chile, na quinta-feira. A equipe nacional recebeu a visita do ex-zagueiro Lúcio, pentacampeão com a seleção na Copa do Mundo de 2002.

Inicialmente, o treino seria realizado com os portões fechados no estádio Bezerrão, do Gama. Mas, num esforço de reaproximação com a torcida, a CBF liberou a presença de centenas de torcedores, que acompanharam a parte final das atividades da seleção no gramado. No Dia das Crianças, muitas delas estavam entre os fãs presentes no estádio.

"Muito legal, hoje é Dia das Crianças, vejo muitas aqui nos assistir. É sempre bom tirar um tempo para atendê-las. Um pouco de carinho é sempre especial", comentou o meia Rodrygo, do Real Madrid. Ao fim do treino, os jogadores deram atenção especial aos torcedores, com autógrafos e fotos. Lucas Paquetá, que está suspenso e não poderá jogar na terça, e Endrick jogaram suas camisas para os fãs.

"É sempre importante a torcida estar junto com a gente. Estamos ligados no mesmo objetivo. Ficamos felizes com a ajuda deles. Precisamos muito deles também. Vamos continuar assim, que tem mais pra gente pela frente", disse o atacante Luiz Henrique, autor do gol da vitória do Brasil sobre o Chile, por 2 a 1, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

A vitória de virada amenizou a situação da seleção na tabela da competição. Mas não evitou as críticas nos últimos dias. Ciente destas dificuldades, Lúcio compareceu ao treino para dar seu apoio ao grupo, que ainda tenta se encontrar na competição.

A primeira atividade da seleção no Distrito Federal contou com a presença de Matheus Pereira. Estreante na equipe nacional, o meio-campista do Cruzeiro foi convocado para reforçar o grupo em razão da suspensão de Paquetá, que levou o segundo cartão amarelo em Santiago.

Na parte fechada do treino, o técnico Dorival Júnior não chegou a esboçar uma formação para a partida contra o Peru, na terça-feira, no estádio Mané Garrincha. Aqueles que foram titulares na quinta fizeram apenas uma atividade leve em campo e foram preservados no restante do treino.

O treinador deve definir a equipe titular no treino deste domingo. E ao menos uma mudança deve acontecer no time, em razão da punição a Paquetá. Dorival pode aproveitar a situação para rever o meio-campo que pouco produziu na capital chilena.

Após a vitória de quinta, o Brasil subiu para o quarto lugar da tabela das Eliminatórias, com 13 pontos, seis atrás da líder Argentina.