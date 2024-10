Volta Redonda derrota Athletic-MG e abre vantagem na final da Série C do Brasileiro

O Volta Redonda abriu uma importante vantagem na final da Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado, quando superou por 1 a 0 o Athletic-MG, no estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda (RJ), e se colocou em boa posição em busca do título nacional.

Com o resultado, o time fluminense agora precisa apenas de um empate no jogo da volta, fora de casa, que garante a taça. Do outro lado, os mineiros precisam vencer por dois ou mais gols de diferença. Uma vitória do Athletic por um gol de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

O segundo jogo decisivo será disputado no próximo sábado (19), na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG), quando a partir das 17h30 definem o campeão da edição 2024 da Série C. Os finalistas estão garantidos na Série B de 2025, assim como Ferroviária e Remo, que também garantiram o acesso.

A primeira decisão começou agitada em Volta Redonda. Logo no primeiro minuto, Lucas Mineiro chutou de longe e obrigou Jean Drosny a fazer uma boa defesa, evitando o gol do visitante. Os mandantes responderam aos 16, quando Douglas Skilo recebeu cruzamento de Keliton e mandou de cabeça, perto do gol.

A resposta mineira, entretanto, quase foi fatal. Aos 18, Yuri bateu falta na cabeça de Sidimar, que mandou a bola na trave. Aos 26, foi a vez de Djalma arriscar e Drosny defender.

Na volta para a segunda etapa, os times ganharam um novo gás. Quando os mineiros viviam um momento melhor, o Volta Redonda aproveitou uma saída errada da defesa adversária e conseguiu abrir o marcador. Aos 22 minutos, Robinho ficou com a bola e mandou na trave. No rebote, Heliardo, de primeira, mandou para o fundo do gol.

No lance seguinte, aos 24, Robinho novamente roubou a bola da defesa e mandou para o gol. Porém, desta vez, Jefferson fez a defesa. O Athletic teve a chance de igualar o marcador aos 39, quando Yuri tabelou com David Braga na área e tocou para Neto Costa, mas o atacante não alcançou.

O time fluminense respondeu aos 42, quando Vini Moura cruzou para Heliardo, que desequilibrado, não conseguiu mandar com direção. A situação do Athletic quase piorou aos 45, quando Geovane dividiu com Vini Moura e foi expulso. Após consulta do VAR, no entanto, o juiz tirou o vermelho e deu apenas o cartão amarelo ao atacante. O jogo seguiu nos acréscimos, e não teve novas emoções.