Botafogo-SP e Operário-PR fazem jogo sem inspiração e empatam sem gols pela Série B

Em um jogo sem emoções e de pouca inspiração dos dois lados, Botafogo-SP e Operário-PR ficaram no empate sem gols neste sábado, na Arena Nicknet, em Ribeirão Preto (SP), na sequência da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado frustrou as duas equipes em suas pretensões nesta reta final da competição. O Botafogo ainda teve um gol anulado nos acréscimos da partida.

No dia do seu aniversário de 106 anos, o Botafogo segue na luta contra o rebaixamento, se mantendo em 14º, com 36 pontos, três a mais que o CRB, que abre a zona de descenso e ainda joga na rodada. Já o Operário, que ainda sonhava em brigar pelo acesso, segue em oitavo, com 43 pontos, a sete do Mirassol, que fecha o G-4.

O jogo começou com polêmica. Logo no primeiro minuto, Daniel foi lançado e foi derrubado por Victor Souza. Apesar de rever o lance no monitor, o juiz manteve a decisão de campo de não pênalti, revoltando os jogadores do Operário. Daniel era o jogador mais agudo dos visitantes, que arriscou de longe e obrigou o goleiro a espalmar.

O Botafogo era inofensivo. Sem conseguir trocar passes no campo de ataque, o time era reativo e esperava o adversário subir as linhas para contra-atacar. Com pouca inspiração, o ritmo da partida foi caindo drasticamente com o passar do tempo, deixando a primeira etapa sem emoções.

A volta do intervalo voltou no mesmo ritmo, com os erros de passes sendo os protagonistas. A primeira finalização a gol dos donos da casa só veio sair aos 19 minutos, com Toró, obrigando Rafael Santos a espalmar. Na resposta, Ronald invadiu a área e Raphael Rodrigues fez o corte providencial.

As mexidas de Zanardi até deram um gás no time do Botafogo, que passou a atacar mais. Explorando os lados do campo, o time realizava cruzamentos, mas não conseguia concluir a gol. Na reta final, o time da casa chegou a balançar as redes, com Raphael, mas o VAR apontou impedimento de Alexandre Jesus, que participou do lance na origem da jogada, frustrando os aniversariantes.

O Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 19h30, diante do Sport, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), quando encerra a 32ª rodada da Série B. Mais cedo, às 11h, o Operário-PR recebe o Paysandu, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO-SP 0 X 0 OPERÁRIO-PR

BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Wallison (Felipinho) (Filipe Soutto), Raphael, Erickson e Patrick Brey; Carlos Manuel, Sabit e Douglas Baggio; Emerson Negueba, Alex Sandro (Toró) e Victor Andrade (Alexandre Jesus). Técnico: Márcio Zanardi.

OPERÁRIO-PR - Rafael Santos; Thales Oleques, Allan Godói, Willian Machado e Gabriel Feliciano; Vinícius Diniz, Rodrigo Lindoso (Jacy) e Boschilia (Pedro Lucas); Rodrigo Rodrigues (Nathan), Daniel (Ronaldo) e Ronald (Maxwell). Técnico: Rafael Guanaes.

CARTÕES AMARELOS - Douglas Baggio e Sabit (Botafogo-SP); Rodrigo Lindoso e Pedro Lucas (Operário-PR).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Nicknet, em Ribeirão Preto (SP).