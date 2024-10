Sabalenka derrota chinesa campeã olímpica e conquista o tri do WTA 1000 de Wuhan

Aryna Sabalenka é tricampeã consecutiva do WTA 1000 de Wuhan, na China. Ela derrotou, neste domingo, a chinesa e atual campeã Qinwen Zheng por 2 sets a 1, parciais de 6.3, 5/7 e 6/3 para se manter invicta na competição, que não foi disputada entre os anos de 2020 e 2023 por causa da Covid-19. A belarussa soma 17 jogos e 17 vitórias no torneio.

Com a vitória em Wuhan, Sabenka conquistou o seu quarto título na temporada. Ela já havia vencido o Australian Open, o US Open e o WTA 1000 de Cincinnati. Além disso, soma um cartel de 20 triunfos nos últimos 21 jogos realizados na temporada.

Esta foi a segunda vez que elas se encontraram na final. Sabalenka e Zheng estiveram frente a frente na decisão do Australian Open, vencido pela belarussa, que nunca perdeu para a rival. No total, foram quatro jogos, com quatro triunfos.

Além do título, Sabalenka continua na briga pelo status de número 1 do mundo. A diferença para Isa Swiatek caiu para 69 pontos. A polonesa não disputou o torneio em Wuhan.

Neste domingo, Sabalenka iniciou o duelo em ritmo intenso e não deu chances para a adversária, que mostrou certo nervosismo em vários momentos da partida, tanto que cometeu no total oito duplas-faltas. A belurussa se manteve centrada em todo o primeiro set e fechou por 6/3.

O segundo set foi o mais equilibrado e decidido apenas no detalhe. Zheng reagiu, teve muita forca, especialmente no saque, e conseguiu empatar com um 7/5.

Mas Sabalenka retomou as 'rédeas' no terceiro set, voltou a dominar Zheng, que tentou reagir, mas não foi para, agora, tricampeã de Wuhan, que levou por 6/3.