Animado após saída de Tite, Gabigol espera seguir no Flamengo e fazer 1º gol em novo estádio

O Flamengo realizou no sábado uma entrevista coletiva de crianças com o atacante Gabigol, em comemoração ao Dia das Crianças. Empolgado após um período conturbado, repleto de polêmicas e clara insatisfação no clube, o camisa 99 deixou claro o desejo de permanecer no clube da Gávea e, inclusive, anotar o primeiro gol no novo estádio com a camisa rubro-negra.

"Espero jogar no novo estádio do Flamengo, quem sabe, marcar mais uma vez meu nome com o primeiro gol do estádio", afirmou o jogador. "Se acontecer, vou ficar muito feliz. O Flamengo vai ter o maior ou um dos maiores estádios do Brasil e estou muito ansioso por isso", comentou. A inauguração do estádio, na região central do Rio de Janeiro, está prevista para o final de 2029.

Preterido, Gabigol teve poucas oportunidades sob o comando de Tite e chegou a ser a quarta opção no ataque, atrás até do jovem Carlinhos. Com o ex-companheiro Filipe Luís no comando, ele reconquistou espaço e virou titular. Questionado sobre quem seria seu melhor amigo no clube, o jogador deixou seu recado.

"Estou há seis anos no Flamengo, os meus melhores amigos se aposentaram", brincou. "Hoje um deles é o técnico. Teve Vini Júnior, Diego, Diego Alves... o Arrascaeta, que continua aqui, e o Bruno Henrique, que joga comigo há quase sete anos, desde os tempos de Santos."

O atacante de 28 anos também revelou ter um carinho especial pelo segundo gol que fez na vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, em Lima, na decisão da Copa Libertadores de 2019, e da idolatria de infância por Neymar e Cristiano Ronaldo. E que espera fazer mais 300 jogos pelo Flamengo.

"A gente passa por altos e baixos, como na vida, mas tento me dedicar ao máximo. É incrível poder jogar no Flamengo, um time que amo, com o qual me identifico", disse Gabigol. "Sou da base do Santos e hoje tenho mais jogos pelo Flamengo do que pelo time em que comecei. Espero bater mais 300 jogos, transformar todo o carinho que recebo em títulos e gols."