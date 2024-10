Marcus D'Almeida perde liderança do ranking mundial do tiro com arco para americano e é 3º

A seis dias da Copa do Mundo de Tiro com Arco, o brasileiro Marcus D'Almeida recebeu a notícia de que não é mais o líder do ranking mundial. Ele acabou caindo para o terceiro lugar na última atualização realizada pela Federação Internacional da modalidade.

A atualização no ranking, inclusive, se dá quase 15 dias depois da última conquista do arqueiro, que conquistou o título brasileiro no arco recurvo masculino. Ele também foi o representante do País nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, onde acabou eliminado nas oitavas de final.

Marcus D'Almeida é agora o terceiro colocado do ranking mundial, com 301,5 pontos, atrás do americano Brady Ellison, com 316, e do sul-coreano Kim Wooji, com 308. O último foi o responsável pela eliminação do brasileiro na Olimpíada. Ele terminou com a medalha de ouro.

A lista dos dez melhores colocados ainda conta com o coreano Lee Wooo Seok (252), o alemão Florian Unruh (226,25), o turco Mete Gazoz (220), o italiano Mauro Nespoli (215), o canadense Eric Pedro (208,75), o coreano Kim Je Deok (197,5) e Yang Chih-Chun, do Taiwan (187).

Marcus D'Almeida buscará retomar o posto, onde esteve por dois anos, na Copa do Mundo, que será realizada no México, em Tlaxcala, entre os dias 19 e 20 deste mês.