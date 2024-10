Perto da despedida, Nadal desembarca na Arábia Saudita para exibição

Cada vez mais perto da aposentadoria, Rafael Nadal desembarcou na Arábia Saudita neste domingo para participar de uma exibição na capital Riad a partir da próxima quinta-feira. O tenista espanhol fará sua penúltima aparição pública como atleta profissional após anunciar que deixará o tênis na Copa Davis, no próximo mês.

O ex-número 1 do mundo foi recebido com pompas, flores e muitas demandas por autógrafos e fotografias em solo saudita. Ele vai disputar o Six Kings Slam, torneio de exibição ao lado de outros campeões de Grand Slam, como o sérvio Novak Djokovis e o compatriota Carlos Alcaraz.

Nadal e Djokovic vão estrear diretamente nas semifinais por serem os maiores campeões de Major da história, segundo os critérios da competição amistosa, que vai pagar 5,4 milhões de euros ao campeão - valor maior do que pagam atualmente aos campeões dos quatro torneios de Grand Slam do circuito.

Nadal vai enfrentar o vencedor do confronto entre Alcaraz e o dinamarquês Holger Rune. Se perder, poderá ter disputado sua última partida de simples como tenista profissional em sua carreira. Isso porque, em novembro, ele deve disputar apenas as partidas de duplas da Espanha na fase final da Copa Davis.

Na quinta-feira, o espanhol de 38 anos surpreendeu ao anunciar sua aposentadoria das quadras. E avisou que sua despedida seria na Davis, com a equipe espanhola.