Guarani e Ituano fazem duelos diretos contra o rebaixamento na Série B

A 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminará nesta segunda-feira com dois jogos diretos na luta contra o rebaixamento. O lanterna Guarani enfrentará o CRB, enquanto o Brusque vai receber o Ituano. Os quatro estão na zona de descenso e precisam da vitória para ganhar um fôlego nesta reta final da segunda divisão.

O Guarani não vence há três jogos e vem sofrendo uma crise interna, com o pedido de afastamento do presidente André Marconatto. O time de Campinas tem 25 pontos e ocupa a lanterna. A aposta é no fator casa para tentar superar o CRB.

O time alagoano vem em uma crescente e não perde há três rodadas. Mas é o 17º colocado, com 33 pontos, um a menos do que a Chapecoense, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O retrospecto entre eles é equilibrado. O Guarani venceu oito vezes, perdeu sete e empatou oito. O último jogo no Brinco contra o CRB perdeu por 1 a 0.

Já o Brusque recebe o Ituano no estádio Augusto Bauer, em Itajaí (SC). O time catarinense tem 30 pontos e vem de um empate sem gols com o Avaí.

Na última rodada, o Ituano venceu o Guarani por 1 a 0 e precisa engatar mais uma vitória para tentar deixar a zona de rebaixamento. O time paulista nunca perdeu para o rival em casa. No total, se enfrentaram nove vezes, com quatro vitórias do time paulista, dois empates e três derrotas.