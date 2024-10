Miguel Pupo garante vaga e Brasil pode ter 11 surfistas na elite do Circuito Mundial

A World Surf League (WSL) confirmou nesta segunda-feira que Miguel Pupo garantiu sua vaga para a elite do Circuito Mundial em 2025. Quarto colocado da divisão de acesso antes da última competição qualificatória, em Saquarema, ele conquistou retorno à elite após não passar da etapa de corte em 2024.

Ele sobe ao lado de outros três compatriotas que já estavam garantidos antes de chegar na etapa carioca - começou nesta segunda-feira: o irmão Samuel Pupo, líder da divisão, além dos amigos Ian Gouveia e Alejo Muniz. Edgard Groggia (6º) e Michael Rodrigues (8º) estão na luta para o número recorde de brasileiros na elite - os 10 melhores levam o acesso.

Vice-campeão de 2024, Italo Ferreira é o melhor brasileiro ranqueado na WCT, seguido por Yago Dora, 6º e Gabriel Medina, o 7º. João Chianca, o Chumbinho, Filipe Toledo, o Filipinho, aparecem apenas em 34º e 35º respectivamente por não competirem na temporada passada, mas também já estavam garantidos.

"Ah, vai ser muito bom ter todo mundo no tour, acho que se todo mundo se confirmar a gente vai chegar a 11 brasileiros no WCT e espero que isso aconteça", comemorou Miguel Pupo, após disputar a última vaga entre os 22 que seguiram na temporada de corte justamente com o irmão Samuel.

"A gente merece, o Brasil tem uma torcida muito grande, apaixonada. E feliz de estar com eles, cresci com o Alejo (Muniz) o com o Ian (Gouveia) e eles me inspiraram muito. Depois do corte eu estava bem cansado fisicamente e mentalmente e eles me inspiraram a continuar", revelou.

Com 17,275 pontos, Miguel Pupo não pode mais ser alcançado pelo 11º colocado, o que garantiu o seu acesso. O irmão Samuel chegou à rodada final com 25.865, diante de 22.810 de Ian Gouveia e 19.105 de Alejo Muniz, de volta à elite após 10 anos.