Entenda processo e dívida do Corinthians com o Cuiabá pela compra de Raniele

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, veio a público novamente criticar o Corinthians. O mandatário citou a crise financeira do clube, que continua somando atletas ao seu elenco, como o holandês Memphis Depay, mesmo em meio pendências com outros clubes - como é o caso da equipe mato-grossense. Para ele, o Corinthians está "dando um golpe no futebol brasileiro" e tem parcelas em atraso pelo volante Raniele, contratado neste ano.

"A situação do Corinthians é ridícula? O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. Porque não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando R$ 4 milhões por mês por um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá. Que é muito menos do que eles vão pagar por mês por Depay", afirmou o presidente do Cuiabá à Rádio Bandeirantes.

O caso Raniele ainda não está solucionado. Os clubes acertaram, em janeiro, o pagamento em três parcelas, além da entrada, até julho de 2025, por 60% dos direitos econômicos do atleta. Ao todo, o Corinthians acordou 2,5 milhões de euros pelo atleta (cerca de R$ 13,5 milhões), mas atrasou a parcela mais recente, de agosto. Isso fez com que o Cuiabá cobrasse o clube na Justiça. À época, o Corinthians reconheceu a pendência e disse que a solucionaria o mais breve possível.

O Cuiabá entrou com ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), mas ainda aguarda o pagamento da dívida. "Não foi pago nada. O Corinthians se manifestou nessa ação. Reconheceu a dívida, mas reclamou do vencimento antecipado das parcelas", explica Dresch, ao Estadão. As datas, no entanto, estavam previstas no contrato desde a assinatura, em janeiro de 2024.

O Estadão consultou o clube alvinegro sobre as declarações de Dresch e as pendências com o Cuiabá, mas não obteve retorno. Nesta temporada, o volante disputou 48 jogos com a camisa do Corinthians, e ganhou muitas oportunidades quando o clube foi comando por António Oliveira, ex-técnico do Cuiabá.

"A prestação de janeiro foi paga dias antes do início do Campeonato Paulista porque senão o Cuiabá não liberaria o registro no Boletim Informativo Diário da CBF. Infelizmente, a gente já previa que teria problemas com o Corinthians, até por isso colocamos uma cláusula com multa de 30% do valor total se houvesse atraso, além da antecipação de todas as parcelas a vencer", afirmou Dresch à época da abertura da ação.

Raniele não foi o único atleta que o Corinthians teve dificuldades para arcar as parcelas neste ano. Matheuzinho, contratado junto ao Flamengo, é um destes, que fez com que o clube rubro-negro acionasse o Corinthians em múltiplas oportunidades. Por isso, também, o time ainda não conseguiu selar a contratação de Hugo Souza, já que o Flamengo, que detém os direitos do atleta, exige novas garantias para liberá-lo em definitivo - ele está emprestado até o final deste ano.

Memphis Depay, também citado pelo presidente do Cuiabá, chegou ao Corinthians em setembro. A maior parte dos custos salariais foram bancados pela Esportes da Sorte, patrocinadora master do clube, que reservou R$ 57 milhões para a contratação de um jogador de peso para reforçar o elenco. Além dele, que chegou sem custos ao Brasil, já que estava livre no mercado após rescindir com o Atlético de Madrid, o Corinthians gastou mais de R$ 180 milhões com contratações nesta temporada.