Luan Peres celebra jogar 90 minutos após um ano e liderança do Santos: 'Melhorar cada vez mais'

Luan Peres é só sorrisos no Santos. Afinal de contas, viveu seu fim de semana dos sonhos. Em seu retorno ao clube, pôde finalmente comemorar o primeiro gol, nos 3 a 2 sobre o Mirassol, no sábado, no qual jogou os 90 minutos, algo que não ocorria há um ano por causa de grave lesão no joelho e, de quebra, ainda ajudou a equipe a assumir a liderança da Série B. Plenamente feliz, ele só fala em melhorias.

O primeiro gol com a camisa santista foi decisivo, garantindo o triunfo e a liderança da Série B aos 41 minutos do segundo tempo na Vila Belmiro. Curiosamente, o zagueiro jamais havia anotado de cabeça.

"Muito feliz. Só tenho a agradecer por tudo. Fiquei um ano sem fazer uma partida oficial. Foram meses de fisioterapia e recuperação para poder voltar de uma lesão que é uma m..., que é ligamento cruzado. Mas pude voltar e ajudar o Santos FC nessa vitória, comemorou.

"Agora é buscar melhorar cada vez mais. Gostei de fazer gol. Já tinha marcado pelo Fenerbahçe, mas foi com o pé. De cabeça foi o primeiro. Gostei da coisa e espero que possam sair outros", disse. "Que eu possa ajudar muito mais, porque é muito bom fazer gol também."

Com 56 pontos, o Santos superou o Novorizontino no topo da tabela após 10 rodadas. O time do interior amargou duas derrotas seguidas e se manteve com 54. Nesta quarta-feira, o adversário será a Chapecoense, na Arena Condá, e a ordem dos santistas e manter-se no topo apesar dos desfalques de Gil, Escobar e Diego Pituca, suspensos.

Luan Peres deve permanecer na defesa e não esconde que a equipe vai para Chapecó cheio de ambição, em duelo agendado para 20 horas. "É muito bom ser líder, né? Independentemente do campeonato que você dispute, você quer ganhar e estar sempre em primeiro. Isso é muito bom para a gente, dá mais confiança", frisou. "Sabemos do nosso primeiro objetivo e estamos muito perto de conseguir. E, sendo líder, quer dizer que a gente é o mais próximo de conseguir esse objetivo. Então, é se manter na liderança e terminar muito bem."