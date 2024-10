Leila e Savério vão se enfrentar em novembro nas eleições presidenciais no Palmeiras

O Conselho Deliberativo do Palmeiras se reuniu nesta segunda-feira e aprovou as chapas que vão concorrer à presidência do clube, numa espécie de primeiro turno da eleição palmeirense. Tanto Leila Pereira como Savério Orlandi tiveram suas chapas chanceladas pelos conselheiros e se enfrentarão na eleição, marcada para o dia 24 de novembro, um domingo.

As duas chapas foram aprovadas com tranquilidade, como era esperado. Foram 168 votos para a chapa liderada por Leila Pereira e 85 para a candidatura encabeçada por Savério, além de 10 votos em branco.

Eram necessários 15% dos votos do conselho para que as candidaturas fossem referendadas. Como o total de cadeiras é 288, isso equivale a 44 votos.

Leila é favorita a ser reeleita para comandar o Palmeiras por mais três anos, até o fim de 2027. Primeira presidente mulher da história do Palmeiras, eleita depois de desbancar velhas lideranças e fazer alianças que viraram desafetos, como o ex-presidente Mustafá Contursi, ela segue gozando de apoio de grande parte dos conselheiros e associados.

Em três anos, a empresária promoveu uma série de eventos e melhorias no clube social, como o show de Ivete Sangalo para festejar os 110 anos do Palmeiras em agosto e a reforma do parque aquático. É comum vê-la na agremiação tirando fotos e conversando com associados. No último sábado, Dia das Crianças esteve com aliados entregando presentes para jovens palmeirenses.

Maria Tereza Bellangero (primeira vice-presidente), Paulo Buosi, Everaldo Coelho e Márcio Martin compõem a chapa da candidata à reeleição, intitulada Palmeiras Campeão: trabalho, evolução e conquista. Os dois últimos vices são novidades na chapa e ocupam os lugares que eram de Neive Andrade e Tarso Gouveia.

Savério é azarão na disputa e tem um caminho duro para conquistar os milhares associados aptos a votar no fim de novembro. Ele disse, em entrevista recente ao Estadão, que existe uma insatisfação grande no clube com a gestão da atual presidente.

"Essa insatisfação é por causa do caráter da atual gestão, um caráter personalíssimo, que tem na autopromoção o seu grande viés, o que traz outros problemas, como o comprometimento da democracia, a diminuição da transparência, uma visão imediatista - e não de média e curto prazo", afirmou o advogado, conselheiro do Palmeiras há 23 anos.

Savério também esteve no último fim de semana no clube. Acompanhado de integrantes de sua chapa, o advogado levou consigo um banner com a inscrição: "associado, queremos ouvir o que você gostaria que melhorasse no clube".

Chapa "Palmeiras Campeão" - nº 100

Presidente: Leila Pereira

1º vice: Maria Teresa Bellangero

2º vice: Paulo Buosi

3º vice: Everaldo Coelho

4º vice: Márcio Martin

Chapa "Palmeiras Minha Vida É Você" - nº 200

Presidente: Savério Orlandi

1º vice: Luiz Pastore

2º vice: Roberto Silva

3º vice: Luciana Santilli

4º vice: Felipe Giocondo