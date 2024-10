Técnico do Guarani descarta contas contra queda e projeta clássico: 'Postura será fundamental'

A vitória sobre o CRB por 2 a 1, na noite de segunda-feira, em casa, era tudo o que o Guarani precisava antes de um dos jogos mais importantes para o clube no ano, na avaliação do técnico Allan Aal. Com risco de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro, o time de Campinas fará o clássico com a Ponte Preta no domingo, às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela 32ª rodada.

"Precisamos encarar o dérbi com uma motivação extra para dar alegria ao torcedor por ser um jogo com peso muito grande. É a nossa chance de mostrar que estamos no caminho certo e isso tem que pesar. A nossa postura será fundamental para a sequência da nossa caminhada", afirmou o treinador.

Apesar do Guarani seguir na lanterna da Série B, com 28 pontos, seis atrás da Chapecoense, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o treinador se recusou a fazer contas para deixar a degola e pediu para que o foco seja "jogo por jogo".

"Eu vejo que a linha de corte vai ser mais baixa do que 45 pontos porque muitos times do 12º para baixo estão oscilando. A gente não pode ficar olhando muito para a matemática, precisamos pensar jogo a jogo e valorizar cada resultado. Vamos em busca de mais resultados para aumentar a nossa sintonia com o torcedor. É continuar com entrega para buscar as vitórias", disse.

Em caso de nova vitória, além de ganhar moral por se tratar de um dérbi, o Guarani enfim vai se aproximar de seus concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento, vislumbrando uma fuga nas rodadas finais da Série B. A própria Ponte Preta está ameaçada, já que ocupa o 15º lugar, com 35 pontos.