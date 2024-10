MP de Portugal pede punição e Benfica pode ser suspenso por até 3 anos por corrupção

O Ministério Público de Portugal pediu, nesta terça-feira, a suspensão do Benfica das competições esportivas por suspeita de corrupção e fraude fiscal nas transferências de jogadores. Em caso de condenação, punição pode ser de seis meses a três anos.

A justiça portuguesa investiga, entre outras coisas, as transações envolvendo os brasileiros Marcelo Hermes e Daniel dos Anjos. Livres no mercado, eles desembarcaram em Lisboa sem custos para o Benfica. No entanto, o clube alega que gastou 4,25 milhões de euros em comissões (pouco mais de R$ 26 milhões).

Este montante chamou a atenção das autoridades portuguesas em função do valor de mercado dos atletas na época, que girava em torno de 725 mil euros (R$ 4,4 milhões).

Marcelo Hermes chegou ao Benfica em 2017 vindo do Grêmio e atualmente está no Criciúma. Daniel dos Anjos chegou no clube no mesmo período e atualmente defende o Leiria, de Portugal

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica entre 2003 e 2021, vai a julgamento por ter alegadamente falsificado negócios e operações para retirar dinheiro do clube, de acordo com informações do jornal Público. A SAD do Benfica também está sendo investigada por corrupção ativa e e fraude fiscal.

Em nota, o Benfica se pronunciou sobre o caso. O clube de Lisboa informou que vai analisar o caso minuciosamente com os seus advogados e declarou que vai se defender "de todas as acusações infundadas".