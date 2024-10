Wirtz sofre lesão no tornozelo e pode desfalcar Bayer Leverkusen no Campeonato Alemão

O meia Florian Wirtz teve constatada uma lesão no tornozelo direito e corre o risco de desfalcar o Bayer Leverkusen pela rodada do fim de semana do Campeonato Alemão. Ele foi submetido a um exame de ressonância nesta terça-feira e já iniciou tratamento intensivo.

O clube alemão, que confirmou a lesão do jogador, não quis estipular uma data para o seu retorno. Convocado pelo técnico Julian Nagelsmann para os dois jogos da Liga das Nações, Wirtz se machucou na vitória de 1 a 0 da Alemanha sobre a Holanda.

O atleta de 21 anos foi substituído ainda no primeiro tempo do confronto com os holandeses por Robert Andrich. Com o resultado, a Alemanha chegou aos dez pontos e se garantiu nas quartas de final da competição.

Xabi Alonso agora vai aguardar a evolução do jogador para saber se poderá contar com Wirtz. Ainda não se sabe se ele vai estar liberado para treinar até o dia do jogo. Assim, o treinador deve ter uma conversa com o departamento médico enquanto aproveita a semana para ajustar a equipe.

Com 11 pontos, o Leverkusen aparece na quinta posição na tabela do Alemão. A equipe, que vem de dois empates, busca uma reabilitação para tentar se aproximar do Bayern de Munique e do RB Leipzig, líderes do campeonato com 14 pontos.

O confronto do fim de semana está marcado para as 10h30 deste sábado, na Leverkusen Arena. O Bayer conta com o apoio de sua torcida no confronto diante do Eintracht Frankfurt.